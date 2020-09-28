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闖紅燈、紅燈右轉違規居冠 雲林警路口宣導「慢看停」

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
重要路口擴大執法重點為導正用路人觀念，藉執行為期一個月的「路口安全大執法」，讓用路人養成「路口慢看停」觀念。記者陳苡葳／攝影
重要路口擴大執法重點為導正用路人觀念，藉執行為期一個月的「路口安全大執法」，讓用路人養成「路口慢看停」觀念。記者陳苡葳／攝影

雲林縣警察局重要路口擴大執法本月1日上路，經統計至20日止，取締總件數達4041件，交通隊指出，其中以闖紅燈及紅燈右轉違規最多，多達3959件。不過新制上路近一個月，仍有民眾不熟悉規定，因此交通隊今天起在重要路口進行一周的道路交通安全宣導，讓用路人及早了解交通新規，避免違規受罰。

縣警局交通隊和六大警分局1日起展開全縣重要路口擴大執法，針對十大易肇事路口及易違規路口進行違規取締工作；交通隊統計，約有6成事故發生在路口，其中又以「未依規定讓車」居冠，其次為「違反號誌管制或指揮」，據前10大肇事原因發現，「不遵守號誌」造成死傷事故的比率甚高。

道安宣導周今天啟動，警方針對汽機車行經行人穿越道車輛不禮讓行人、在行人穿越道停車，及行人任意穿越快車道等行為加強勸導取締；經統計至本月20日止，車輛直行不禮讓行人違規件數有8件、車輛轉彎未禮讓行人有10件、闖紅燈及紅燈右轉高達3959件、行人違規穿越64件；交通隊表示，與去年同期發生的交通事故件數相較，今年件數降低83件，受傷人數減少119人，事故率明顯下降。

交通隊長曾智揚表示，此次交通執法重點為導正用路人觀念，藉執行為期一個月的「路口安全大執法」，讓民眾養成「路口慢看停」觀念；「慢」接近路口，減慢速度；「看」隨時擺頭察看左右後方有無人車；「停」暫停，讓行穿線的行人先行，也請駕駛人勿貪快「搶黃燈」反闖紅燈而因小失大。

雲林縣警局交通隊今天起在重要路口進行一周的道路交通安全宣導，讓用路人盡速了解交通新規，避免違規受罰。記者陳苡葳／攝影
雲林縣警局交通隊今天起在重要路口進行一周的道路交通安全宣導，讓用路人盡速了解交通新規，避免違規受罰。記者陳苡葳／攝影
重要路口擴大執法9月1日上路，仍有民眾不熟悉規定，交通隊今天起在重要路口進行一周的道路交通安全宣導。記者陳苡葳／攝影
重要路口擴大執法9月1日上路，仍有民眾不熟悉規定，交通隊今天起在重要路口進行一周的道路交通安全宣導。記者陳苡葳／攝影

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