闖紅燈、紅燈右轉違規居冠 雲林警路口宣導「慢看停」

雲林縣警察局重要路口擴大執法本月1日上路，經統計至20日止，取締總件數達4041件，交通隊指出，其中以闖紅燈及紅燈右轉違規最多，多達3959件。不過新制上路近一個月，仍有民眾不熟悉規定，因此交通隊今天起在重要路口進行一周的道路交通安全宣導，讓用路人及早了解交通新規，避免違規受罰。

縣警局交通隊和六大警分局1日起展開全縣重要路口擴大執法，針對十大易肇事路口及易違規路口進行違規取締工作；交通隊統計，約有6成事故發生在路口，其中又以「未依規定讓車」居冠，其次為「違反號誌管制或指揮」，據前10大肇事原因發現，「不遵守號誌」造成死傷事故的比率甚高。

道安宣導周今天啟動，警方針對汽機車行經行人穿越道車輛不禮讓行人、在行人穿越道停車，及行人任意穿越快車道等行為加強勸導取締；經統計至本月20日止，車輛直行不禮讓行人違規件數有8件、車輛轉彎未禮讓行人有10件、闖紅燈及紅燈右轉高達3959件、行人違規穿越64件；交通隊表示，與去年同期發生的交通事故件數相較，今年件數降低83件，受傷人數減少119人，事故率明顯下降。