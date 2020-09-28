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斥逾千萬交通添利多 台南路平改善將軍南20線

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市政府投入逾千萬元完成將軍南20線路平改善，要讓鄉親有感。圖／台南市政府工務局提供
台南市政府投入逾千萬元完成將軍南20線路平改善，要讓鄉親有感。圖／台南市政府工務局提供

台南市政府工務局投入逾千萬元，近日完成將軍區南20線路平改善，工務局說，除可望改善多年來路面龜裂窘況，更要給鄉親一條平安回家的路。

南20線連接台61線往將軍區觀光路線，除是將軍區連結各區重要聯絡道路；因往來車流量大，且經日久常年輾壓導致路面龜裂、凹凸不平，除影響觀瞻，更對用路人之行車安全造成影響。

工務局說，市長黃偉哲對於溪北地區建設相當重視，工務局特別將南20線納入今年路平專案辦理改善，經費約1179萬元，改善長度3181公尺，平均寬度約12公尺。

為能提升路面平整度，管線人手孔下地調整共155顆，工程今年7月15日開工，已提前在已上月25日完工，趕上昨晚登場的將軍火音樂會，希望讓更多鄉親對於交通建設改善有感。

軍區 路平專案

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