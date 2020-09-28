1盒鳳梨酥讓8旬嬤掉下眼淚 老老照顧的苦他們最清楚
嘉義市84歲王姓老先生和83歲妻子結縭超一甲子，多年前一場意外帶走兒子，2個女兒遠嫁外地，無法經常返家，王老先生罹患阿茲海默症後僅靠妻子照顧，2人今年初轉介由中華聖母基金會提供居家服務，協助沐浴、整理家務；基金會日前探望時贈送1盒鳳梨酥，王姓婦人見到鳳梨酥竟不住拭淚說，「好久沒吃到，真正感謝！」
他們倆老為弱勢家庭，居住在一棟2層樓木造房。2人年輕時曾批發新港飴和檳榔，在嘉義火車站販賣貼補家用開銷，養大3個孩子，女兒出嫁後僅能透過電話關心，2年前王老先生罹患阿茲海默症，照顧重擔落在他太太身上，但阿嬤行走和日常家務整理都很吃力，經常眉頭緊皺，不再有過多期盼和喜悅。
嘉義市失智症共同照護中心今年三月，轉介至天主教中華聖母基金會提供居家服務，居服員到場協助沐浴、家務整理，終於讓阿嬤有機會喘息。
基金會執行長黎世宏說，上周社工們開始送鳳梨酥祝賀個案家庭中秋快樂，沒想到王姓婦人拿到鳳梨酥這麼激動，眼眶含淚、把將鳳梨酥禮盒攬牢牢說，「真尬藝這個！好久沒吃到，真正感謝！」
黎世宏指出，嘉義地區已連續13年蟬聯全台老人比例最高首位，近5成是老老照顧家庭，其中超過3成是失能與失智並存，長年陷資源不足及經濟困窘，過節對許多老老照顧家庭，是微小卻又深切的盼望，期盼充滿愛與關懷的鳳梨酥，讓受照顧家庭感受中秋佳節喜悅，也呼籲子女放假返鄉探視父母、長輩。
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