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影／將軍火音樂節璀璨煙火秀 4萬鄉親擁浪漫夜

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市長黃偉哲與歌手萬芳合唱。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲與歌手萬芳合唱。記者謝進盛／攝影

台南市政府加碼辦理的「2020將軍火音樂節」，今晚在將軍漁港開唱，晚上8點20分象徵2020我愛你高空煙火，連續15分施放照亮港區水色，會場逾4萬熱情粉絲，壓軸「八三夭」樂團開唱，歌迷high翻天，度過周日浪漫夜晚。

音樂會晚上5點半開唱，港區夕陽晚風微涼，更有氣氛，唱跳輕漾女團「PER6IX」、流行饒舌電眼男「派偉俊」、A-Team男團流行新星「龔言脩」、網紅DJ男神小龜「楊程鈞」、超實力創作新女聲「魏嘉瑩」、金曲最佳怪物饒舌新人「莫宰羊」、亞洲舞郎邱王子「邱鋒澤」、新生代嘻哈才子「婁峻碩」接連帶來精彩演出，炒熱氣氛。

晚上7點25分，金曲情歌天后萬芳一曲「新不了情」，現場老少粉絲跟著輕唱，台南市長黃偉哲跟與萬芳合唱「愛情限時批」，現場民眾也跟著一起大合唱，掀起另一波高潮。

晚上8時19分由黃偉哲、南市議會議長郭信良、觀光旅遊局長郭貞慧與現場民眾倒數60秒，大家屏息以待，每個人都拿起手機或相機轉向漁港方向準備拍下花火綻放的瞬間，現場20時20分(2020年愛妳愛你)，連續綻放15分鐘璀璨耀眼花火秀，共準備1萬7千餘發煙火。

此次花火主題搭配在地將軍地名，定為「舞動將軍」，一連串花火秀計由「花獻將軍」、「威武將軍」、「將軍出征」、「凱旋府城」及「美都臺南」5個故事篇章組成，搭配氣勢磅礡樂曲，讓現場觀賞民眾直呼震撼、過癮。

壓軸演出的「八三夭」樂團，帶來今年最夯的想見你電視劇片尾曲「想見你想見你想見你」等多首好聽歌曲，熟悉的旋律浪漫曲目，彷彿共同體驗戀愛的酸甜苦辣，在依依不捨聲中，為活動畫下完美句點。

大批鄉親把握機會拿起手機或相機捕捉高空煙火鏡頭。記者謝進盛／攝影
大批鄉親把握機會拿起手機或相機捕捉高空煙火鏡頭。記者謝進盛／攝影
將軍漁港煙火秀照亮港區夜空。記者謝進盛／攝影
將軍漁港煙火秀照亮港區夜空。記者謝進盛／攝影
大批鄉親把握機會拿起手機或相機捕捉高空煙火鏡頭。記者謝進盛／攝影
大批鄉親把握機會拿起手機或相機捕捉高空煙火鏡頭。記者謝進盛／攝影
將軍漁港煙火秀照亮港區夜空。記者謝進盛／攝影
將軍漁港煙火秀照亮港區夜空。記者謝進盛／攝影
台南市將軍火音樂節晚間開唱。記者謝進盛／攝影
台南市將軍火音樂節晚間開唱。記者謝進盛／攝影
會場擁入大批熱情歌迷，氣氛high翻天。圖／台南市政府提供
會場擁入大批熱情歌迷，氣氛high翻天。圖／台南市政府提供
台南將軍火煙火秀晚間登場，會場擁入大批熱情歌迷，照亮港區夜空。圖／台南市政府提供
台南將軍火煙火秀晚間登場，會場擁入大批熱情歌迷，照亮港區夜空。圖／台南市政府提供
會場擁入大批熱情歌迷，氣氛high翻天。記者謝進盛／攝影
會場擁入大批熱情歌迷，氣氛high翻天。記者謝進盛／攝影

樂團 黃偉哲 網紅

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