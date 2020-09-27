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歡慶創黨34周年 民進黨台南資深黨員老戰友話當年

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
民進黨台南市黨部主委潘新傳（中）向資深黨員逐桌敬酒寒暄。圖／民進黨台南市黨部提供
民進黨台南市黨部主委潘新傳（中）向資深黨員逐桌敬酒寒暄。圖／民進黨台南市黨部提供

民進黨台南市黨部歡度創黨34周年，今在新化虎頭埤風景區舉辦資深黨員聯誼活動，有千餘人黨員與會，與會者相互寒暄，看到多年老戰友難掩興奮，談及當年一起打拚點滴歷歷在目。

台南市長黃偉哲、立法委員郭國文賴惠員陳亭妃、林俊憲、林宜瑾及民進黨部歷任主委、還有多位黨籍議員、里長都出席，展現對民進黨向心力，還有台南市樂活基金會宣導長照2.0服務項目及卡拉ok接唱，現場氣氛強強滾。

黃偉哲、民進黨台南市主委潘新傳表示，民進黨可以執政，是創黨之初一起走街頭資深黨員們，不分白天黑夜，只要聽到要抗爭拚公義，大家就一股腦往前衝。民進黨部是老黨員一磚一瓦打造，永遠要吃果子拜樹頭，今天辦這活動就是要感謝所有資深黨員。

黃偉哲、潘新傳一一頒發感謝狀給資深黨員，感謝長期為民進黨付出；有27年資深黨齡的林宜瑾，自1992年即加入民進黨，從野百合學運開始從事民主運動，擔任過6屆市議員，更在2020年當選立法委員，一路看著民進黨從無到有，希望未來能為台灣民主繼續加油。

民進黨市黨部執行長蔡麗青表示，主委潘新傳上任來最重視的就是資深黨員的照顧跟關懷，未來將會不定期舉辦黨員聯誼活動，希望大家能夠更新個人資料，留下詳細聯絡方式，讓黨部未來所有活動都能通知黨員先進共同參加。

民進黨台南市黨部今天邀請資深黨員聯誼，台南市長黃偉哲（右三）到場。圖／民進黨台南市黨部提供
民進黨台南市黨部今天邀請資深黨員聯誼，台南市長黃偉哲（右三）到場。圖／民進黨台南市黨部提供

民進黨 黃偉哲 郭國文 賴惠員 陳亭妃

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