正義使者「婦幼者聯盟」打擊暴力 伴受虐者走出幽谷

和媽媽及其男友同住的小靜（化名），長年被「叔叔」暴力對待，身上滿是傷痕，心生害怕的她，常常半夜驚醒、尿床，經學校老師追蹤發現，小靜的傷痕常伴隨新傷口，才明白她長期遭虐待，更影響身心發展，導致出現遲緩情形。雲林家扶中心統計，2017年至2019年接獲受虐兒通報有241件，其中以類似小靜的單親家庭案例居冠；為了防止暴力一再重演，國際獅子會300-D1區婦幼安全委員會、虎女獅子會攜手組成「婦幼英雄聯盟」，傳遞社區民眾捍衛婦幼安全觀念。

神力女超人、美國隊長、Superman、綠巨人、雷神索爾、鋼鐵人等知名電影要角，今天代表正義的化身親臨雲林縣虎尾廳，與近800名婦幼、兒少及社區民眾，同在寓教於樂的婦幼行動劇下，理解婦幼保護觀念。

縣長張麗善也穿上超人披風與會其中，傳授大家防止受虐的「SMART超能力」，包括Safe注意安全、Meet別和陌生人說話、Aceeption不輕易接受、Reliable不輕易相信、Tell告訴信任的人。

婦幼安全委員會主席鍾麗玉說，兒少生命的黑暗，必須倚靠心理療育及支持才得以復原，無論受害者是街坊鄰居或親人，都應該發揮「路見不平，拔刀相助」的精神，與「多問一句」的關心，幫助受害者覓得求援管道，杜絕受虐事件發生；會後在眾人見證下，虎女獅子會捐贈6萬元扶助金，扶助雲林家扶推動弱勢兒少照顧服務。

雲林家扶中心統計，學齡前及國小幼童是受虐對象高危險群，占比約72%，其中遭受身體虐待的情形更是排名第一，主要施暴原因不乏為情緒行為問題、婚姻失調、教養問題、貧困等；對長年活在陰影下的兒少而言，易產生人格、身體、心理發展的傷害及負面影響，出現易怒、缺乏安全感且有長期情緒困擾、行為問題，甚至有人際互動和生活適應不良等情況。