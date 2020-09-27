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跨縣市政府合作 提供獨居長者一個安全的家

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
副總統賴清德（左二）、嘉義縣長翁章梁（左三）、立委陳明文（右二）等人今天至嘉義縣梅山鄉訪視獨居長輩老宅修繕情況。記者陳玫伶／攝影
副總統賴清德（左二）、嘉義縣長翁章梁（左三）、立委陳明文（右二）等人今天至嘉義縣梅山鄉訪視獨居長輩老宅修繕情況。記者陳玫伶／攝影

嘉義縣梅山鄉一名低收入戶獨居長輩因房屋老舊又無經濟能力修繕，屋頂塌陷不適合居住，經嘉義縣政府、社會局竹崎社福中心，及副總統賴清德引介，台南市政府勞工局「台南市工會做工行善團」協助房屋修繕，預計10月初可完工，為年長者提供一個安全的避風港。

賴清德、嘉義縣長翁章梁、立委陳明文、蔡易餘、王美惠等人今天前往施工現場，親自為志工們打氣，並頒發感謝狀，賴清德表示，台南市曾有類似案例，在熱心的勞工朋友主動協助，改善個案居住環境後，台南市政府也加入服務行列，當時沒有想到可做到目前規模，感恩勞工朋友無私為社會付出。

嘉義縣以往針對有修繕需求的民眾，多為政府轉介民間團體協助，翁章梁表示，這次參考台南市勞工局經驗，社工全程跟案，本次的房屋修繕專案，是跨政府與跨專業共同合作服務縣民的示範，修繕完成後，個案無需再擔憂颳風下雨，後續也將連結家具資源，讓家成為提升生活品質的開始。

翁章梁說，嘉義縣日前已結合縣內工會對後續新進案件完成現勘，將用仁愛基金開始試作，未來可提供個案家更直接、即時的修繕服務，期待能效仿台南的修繕經驗，透過職業工會與政府跨專業合作，協助有居住問題的貧窮戶獲得立即協助。

社會局表示，針對個別的案家情況，除了經濟協助，社會局也由老人、身障、婦幼、勞工等專業社工，提供長照、脱貧、育兒親職、無障礙、就業輔導等方案進行服務，並配合衛生福利部強化社會安全網計畫，逐步建置6處社會福利服務中心，服務涵蓋本縣18鄉鎮市。

嘉義縣政府與台南市政府勞工局「台南市工會做工行善團」合作協助修繕嘉義縣梅山鄉獨居長輩老宅。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣政府與台南市政府勞工局「台南市工會做工行善團」合作協助修繕嘉義縣梅山鄉獨居長輩老宅。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣長翁章梁（左一）頒發感謝狀給台南市勞工局及工會志工，感謝對嘉義縣獨居長輩老宅修繕的付出。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣長翁章梁（左一）頒發感謝狀給台南市勞工局及工會志工，感謝對嘉義縣獨居長輩老宅修繕的付出。記者陳玫伶／攝影
副總統賴清德（右二）、嘉義縣長翁章梁（右三）、立委陳明文（左二）、王美惠（左一）等人今天至嘉義縣梅山鄉訪視獨居長輩老宅修繕情況。記者陳玫伶／攝影
副總統賴清德（右二）、嘉義縣長翁章梁（右三）、立委陳明文（左二）、王美惠（左一）等人今天至嘉義縣梅山鄉訪視獨居長輩老宅修繕情況。記者陳玫伶／攝影
副總統賴清德（後排左三）、嘉義縣長翁章梁（後排左二）、立委陳明文（後排左四）、王美惠（後排左一）等人今天至嘉義縣梅山鄉訪視獨居長輩老宅修繕情況。記者陳玫伶／攝影
副總統賴清德（後排左三）、嘉義縣長翁章梁（後排左二）、立委陳明文（後排左四）、王美惠（後排左一）等人今天至嘉義縣梅山鄉訪視獨居長輩老宅修繕情況。記者陳玫伶／攝影

嘉義 翁章梁 賴清德

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