大自然中體驗異國特色茶席 阿管處新住民茶藝協會合作
交通部觀光局阿里山國家風景區管理處昨天首次與嘉義縣新住民茶藝協會合作，於嘉義縣頂湖步道地衣森林茶席區推出「2020年阿里山四季茶旅-心動頂湖仲秋茶會」，由新住民茶旅達人穿上母國服飾，準備韓國、日本、中國及越南等多國特色體驗茶席，為遊客的喝茶體驗中增添異國色彩。
阿管處表示，本次主辦茶會的嘉義縣新住民茶藝協會，特邀嘉義地區知名茶席設計趙蘭清、茶道專家朱容慧及張明揮等老師指導，讓新住民識茶、知茶、習茶，並藉這次茶席展現茶藝美學培訓成果，望將阿里山的美景、好茶與茶文化體驗觀光，推廣到新住民的母國。
阿管處表示，近幾年推出「阿里山四季茶旅」活動品牌，帶領遊客在大自然中體驗小眾、精緻及深度的茶之旅行程，吸引不少遊客報名參與，今年12月19日在梅山鄉太平及太和將舉行「冬季茶會」，更多活動及詳細資訊可上阿里山國家風景區官網 http://www.ali-nsa.net/ ，或至「阿里山 新印象」粉絲專頁查詢。
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