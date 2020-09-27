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嘉義市短片獎評選出爐 拍新榮戲院故事奪首獎

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
第一屆「嘉義市短片獎」競賽結果出爐，由「阿和今日不放片」奪得首獎。圖／嘉義市府提供
第一屆「嘉義市短片獎」競賽結果出爐，由「阿和今日不放片」奪得首獎。圖／嘉義市府提供

第一屆「嘉義市短片獎」競賽結果今天出爐，由「阿和今日不放片」奪得首獎，內容講述經營37年的新榮戲院吹熄燈號故事，導演是25歲嘉義子弟王示衡，他說，追求電影夢的過程中，有過挫敗，也曾想放棄，但在拍完片後，也逐漸與自己達成某種和解。

嘉義市府文化局首度辦的短片徵選活動，吸引全台共50組團隊報名參加，評選方式分初選、決選與決審等三階段辦理，競爭激烈，並邀請黃明川、謝光誠及丁雯靜等導演擔任評審團，今由市長黃敏惠在市立博物館簡報室頒獎，首獎獎金為10萬元，二獎、三獎各有8萬及5萬元。

王示衡表示，高中時期曾在黃敏惠手中接過獎，從此種下對影像的熱情，新榮戲院是我接觸電影的開始，如今卻走入歷史，37年的戲院吹熄燈號，正好反映自己剛入行時的徬徨與孤獨。

評審團代表黃明川指出，「阿和今日不放片」以即將結束的老戲院為背景，加上導演內心投射，題材具細膩創意，故事也能引起大眾共鳴，是部典型的導演紀錄式的短片。

二獎得主林文堂的「玻璃眼珠女孩」，主題貫穿在告別童年的傷感，與人生無法回頭的遺憾，在導演的鏡頭與音樂交錯下，影片充滿友誼情深，及幽然閃動玻璃珠的神秘光芒，是一部關於自我追悔，隱含詩意的作品。

三獎得主黃若賓的「下一站，暝雄」，演員精湛演出與精準剪輯，讓短片具有戲劇張力，觸動人心，尤其是巧妙安排主角與父親，在廟前街道相遇，刻意以廟宇和車站建築為背景，呈現古老及現代的對比，道出台灣當前世代之間的真實關係與困境。

「嘉義市深深以你們為榮」，黃敏惠說，我們擁有自由創作的環境，加上重視教育，這次不少新銳導演從自身出發，關心社會現象與議題，同時運用影像訴說嘉義市的故事，短片獎是個互相交流、彼此切磋，甚至合作的平台。

第一屆「嘉義市短片獎」競賽結果出爐，由「阿和今日不放片」奪得首獎。圖／嘉義市府提供
第一屆「嘉義市短片獎」競賽結果出爐，由「阿和今日不放片」奪得首獎。圖／嘉義市府提供

嘉義 黃敏惠 電影

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