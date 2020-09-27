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中秋何處去？頑皮世界動物園多家業者推優惠搶市
中秋近，台南市頑皮世界野生動物園推出系列中秋限定活動，除票價優惠，還有小朋友最愛的YOYO家族唱跳同歡、最新PS5抽獎活動，台糖公司尖山埤江南渡假村、白河台灣萬里長城也把握機會推出系列活動搶商機。
頑皮世界表示，中秋連假都有小食市集，遊客可參加「非洲沙漠派對」；有動物系列人氣扭蛋攤、DIY手作彩繪區。另外YOYO家族10月2日草莓姐姐、柳丁哥哥，3日番茄姐姐與香蕉哥哥，將在沙漠派對上，帶著小朋友唱唱跳跳度過中秋假期。
為回饋遊客，也推出票價優惠；「非洲沙漠主題周」(10/1-10/4)期間，穿著土黃色系或動物圖案衣服，兩人同行每人只要350元（每人原價480元）。
台糖尖山埤江南渡假村10月推出「中秋國慶暢遊江南」活動，壽星憑證享半價75元入園、當日壽星享免門票入園優惠(團體不適用)。中秋連假(10/1~10/4)及國慶連假(10/9~10/11)期間，園區每日安排2場街頭藝人表演。
中秋節當晚上7點在江南會館湖畔舉辦「古箏饗樂-草地音樂會」，邀請南市著名演藝團隊「谷方當代箏界」古箏演奏，現場提供BBQ燒烤、生啤酒及摸彩活動，邀請房客體驗湖畔賞月悠閒樂趣。
台南白河六溪台灣萬里長城園區占地3萬坪，除建構「萬里長城」盤據六重溪山巒上，沿途還會建置姿態神情各異的100餘座文創兵馬俑，園主林務局長（林士榮）說，來台南白河遊玩，上午來台灣萬里長城拍照登高望遠思古幽情，下午到關子嶺沿線大仙寺、碧雲寺、水火同源遊玩，再到溫泉區泡湯，保證不虛此行。
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