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今晚中秋議起相揪看電影 台東縣議會廣場播玩具總動員4

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
今天晚上6點至9點，有空的家長不妨帶著家中小朋友，一起到台東縣議會欣賞皮克斯動漫電影「玩具總動員4」。記者羅紹平／翻攝
今天晚上6點至9點，有空的家長不妨帶著家中小朋友，一起到台東縣議會欣賞皮克斯動漫電影「玩具總動員4」。記者羅紹平／翻攝

今天晚上6時至9時，有空的家長不妨帶著家中小朋友，一起到台東縣議會欣賞皮克斯動漫電影「玩具總動員4」。

由台東縣議會「中秋議起相揪看電影」將播放「玩具總動員4」，台東縣長吳秀華表示，歡迎家長帶著孩子一起來看電影，現場備有月餅、柚子及爆米花、棉花糖等小點心，請自備環保餐具。

另配合防疫，請參加民眾自備口罩，入場前須佩戴口罩、量體溫、酒精消毒。

中秋節

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