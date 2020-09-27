「童趣西拉雅」親子活動 西拉雅風管處意外吸睛

「好漂亮的建築物！」西拉雅國家風景區管理處今在官田遊客中心舉辦「童趣西拉雅」親子趣味活動，安排時下最熱門的兒童滑步車及親子健走結合另類兩鐵親子活動，甫啟用的管理處建物搭配遼闊草原十分吸睛，意外成為焦點。

童趣西拉雅兒童兩鐵親子趣味活動，日前開放於開放報名立即額滿，今天活動登場，參與對象為2至6歲孩童及1名家長共同組隊參加；孩童需先完成約150公尺滑步車滑行，緊接著與家長齊力健走約150公尺，即完成兒童兩鐵親子挑戰。

完成賽事後，選手還可以領取運動衫、涼感巾、圖書禮券等精美獎品。除兒童兩鐵親子活動外，為增添活動豐富性及趣味性，管理處精心安排「藝童FUN一下」舞台表演及「童遊好食光」草原市集等周邊活動，現場熱鬧滾滾，吸引眾多親子家庭前往觀賞與體驗。

台南市長黃偉哲、西拉雅管理處處長許主龍、立委郭國文、台南市議員尤榮智等人出席，一起揮旗開跑，小選手們在場上奮力衝刺的英姿、可愛模樣吸引人，許多親子與會徜徉大片綠色草皮，搭配甫啟用的遊客中心建物，享受難得假期。