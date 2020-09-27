來嘉義市停車不必再排隊苦等 App地圖式查詢剩餘車位

嘉義市停車位常一位難求，市府交通處為讓民眾方便找車位，最近在「愛嘉義」App新增「地圖式查詢」，會顯示所在位置附近停車場的剩餘車位數，還能直接導入谷歌地圖導航，民眾不必再隨機碰運氣找車位，造成停車費時。

市府交通處長鄭君健指出，在愛嘉義App中，先點入停車場車位即時資訊，選擇地圖式查詢，就會出現多個圓點，即時顯示附近停車位剩餘數，點入圓點後，可看到平日、假日的收費和停車場電話號碼，再點地址選項，就會連接谷歌地圖導航。

鄭君健說，以往條列式查詢，雖然會顯示停車場名稱和剩餘車位數，但外地遊客可能不熟悉方位，希望因應大家手機使用習慣，打開App就能一目了然，更快速找到離自己最近的停車位。

另外，中正公園、文化公園、市政府、西市場和中央廣場等5處停車場，常常滿位，交通處為避免民眾排隊，市府今年9月底會發包，在5處停車場前增設剩餘車位大型面板，若這5處停車場滿位，面板就會顯示其他停車場還有多少車位，讓民眾有多元選擇，不必排隊苦等。