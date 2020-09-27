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水雉生態教育園區生態季登場 剝菱角仁大賽開眼界
2020年水雉生態教育園區生態季今登場，現場安排一系列活動，籲請各界持續推廣水雉生態保育觀念，並一起支持友善耕作的農特產品。
台灣水雉族群一度瀕臨絕種，農委會1989年公告水雉為第二級珍貴稀有的保育類動物，高鐵興建時台南官田路線又穿越水雉棲地，經各界努力在官田國中南側約15公頃農地成立「水雉復育區」，2007年更名「水雉生態教育園區」，推動生態保育教育，最新普查，台南水雉數量為1141隻，數字穩定成長。
今天上午在現場舉行生態季，分享這1年的成果，安排地方特色競賽、表演、生態闖關遊戲、綠色市集。台南市政府農業局、台南市野鳥協會、嘉義大學、台積電志工及熱愛生態保育者與會，台南市長黃偉哲、立委郭國文也先後前來祝賀。
垂楊國小、渡拔國小、官田國中安排精彩演出與互動遊戲，會場「剝菱角仁」、「金寶螺王對抗賽」，其中，剝菱角仁大賽分為素人與達人組，只見一些婆婆媽媽身手俐落，在計時一分鐘比賽，已剝滿菱角仁，讓在場官員、志工們自嘆弗如。
另外，生態闖關抽獎活動，把生物多樣性的訊息隱藏在遊戲關卡中，只要完成集章的任務，就有機會把滿滿的獎品帶回家。
水雉生態教育園區主任李文珍表示，今年以生物多樣性做發想，各式各樣生物在園區棲息，同時持續結合各界推廣菱角友善耕作，減少農藥施用，也籲請消費者選購力挺農民，形成正向生態循環。
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