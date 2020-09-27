是記者也是農夫 他取得有機栽種認證成番茄達人

台南新營南天有線電視攝影記者陳永祥，7年多前在外界不看好下投入番茄溫室栽種，熬過草創期，累積更多務農心得，也取得有機栽種認證，意外闖出另一片天。

陳永祥入行逾20年，一度北漂後返鄉，在南天有線電視擔任攝影記者，升任組長。他白天身分是記者，下班後是農夫， 會務農，也是跟採訪新聞有關。

陳永祥說，9年前在學甲區採訪一名農民栽種溫室番茄時，品嘗後對於甜度讚不絕口，激起他想務農念頭，還多次向農民請教一些栽種要訣，不過跟家人提及，竟沒人贊成。

「我媽還去問神明！」陳永祥笑說，父母都務農，相當敬神，母親只好請去拜拜請神明「主意」，他已不記得最後神明是否「同意」，但自認非臨時衝動，小時候也在田裡長大，非完全門外漢，還是決定試看看。

陳永祥7年多前利用父親在嘉義義竹一塊約300坪農地搭建溫室，除當時政府補助25萬餘，自己投入50多萬，就這樣從搭建、整地、栽種、採收等一點一滴等大小瑣事學習，第一年就小賺。之後有了經驗更順利，除零星風雨災害小損，每年約有30萬元利潤，不無小補。

「農地要『適地適種』，不要逆天而為。」陳永祥認為，要栽種何種作物，事前要有一定評估土質等是否適合，而非一窩風跟進，否則易失敗收場。