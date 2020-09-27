快訊

網友挖出竹內與三浦春馬合演照 都在2020年跟世界說再見

竹內結子驚傳身亡 台灣網友細數代表作：現在很想見你

聽新聞
test
0:00 / 0:00

是記者也是農夫 他取得有機栽種認證成番茄達人

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南南天有線電視攝影記者陳永祥，另個身分是農夫，投入番茄溫室栽種已7年。圖／陳永祥提供
台南南天有線電視攝影記者陳永祥，另個身分是農夫，投入番茄溫室栽種已7年。圖／陳永祥提供

台南新營南天有線電視攝影記者陳永祥，7年多前在外界不看好下投入番茄溫室栽種，熬過草創期，累積更多務農心得，也取得有機栽種認證，意外闖出另一片天。

陳永祥入行逾20年，一度北漂後返鄉，在南天有線電視擔任攝影記者，升任組長。他白天身分是記者，下班後是農夫， 會務農，也是跟採訪新聞有關。

陳永祥說，9年前在學甲區採訪一名農民栽種溫室番茄時，品嘗後對於甜度讚不絕口，激起他想務農念頭，還多次向農民請教一些栽種要訣，不過跟家人提及，竟沒人贊成。

「我媽還去問神明！」陳永祥笑說，父母都務農，相當敬神，母親只好請去拜拜請神明「主意」，他已不記得最後神明是否「同意」，但自認非臨時衝動，小時候也在田裡長大，非完全門外漢，還是決定試看看。

陳永祥7年多前利用父親在嘉義義竹一塊約300坪農地搭建溫室，除當時政府補助25萬餘，自己投入50多萬，就這樣從搭建、整地、栽種、採收等一點一滴等大小瑣事學習，第一年就小賺。之後有了經驗更順利，除零星風雨災害小損，每年約有30萬元利潤，不無小補。

「農地要『適地適種』，不要逆天而為。」陳永祥認為，要栽種何種作物，事前要有一定評估土質等是否適合，而非一窩風跟進，否則易失敗收場。

「最重要的是，要認清自己是否適合務農。」陳永祥也給一些有意務農者一些建議；他認為，基本上沒有「快樂農夫」這檔事；以自己為例， 除要巡田，還不定時夜間要抓蟲；若遇到風雨時，要隨時掌握應變，更要犧牲不少假期投入，「農夫不好當」，真的是一分耕耘，一分收穫。

台南南天有線電視攝影記者陳永祥另個身分是農夫，投入番茄溫室栽種已7年。圖／陳永祥提供
台南南天有線電視攝影記者陳永祥另個身分是農夫，投入番茄溫室栽種已7年。圖／陳永祥提供
台南南天有線電視攝影記者陳永祥，另個身分是農夫，投入番茄溫室栽種已7年。圖／陳永祥提供
台南南天有線電視攝影記者陳永祥，另個身分是農夫，投入番茄溫室栽種已7年。圖／陳永祥提供

延伸閱讀

iPhone 12呼之欲出！爆料達人證實蘋果10月13日發布

從發表會窺見蘋果盤算 3C達人：平價化與擴大市占

美味度大打折扣！維持番茄美味的秘訣：千萬別做這事

週末上菜／切切拌拌快速上桌！「義式番茄沙拉Bruschetta」

相關新聞

是記者也是農夫 他取得有機栽種認證成番茄達人

台南新營南天有線電視攝影記者陳永祥，7年多前在外界不看好下投入番茄溫室栽種，熬過草創期，累積更多務農心得，也取得有機栽種...

慶孔子誕辰／嘉市迎孔上轎 遶市區2公里

明天是孔子誕辰，嘉義市長黃敏惠昨天循古禮到嘉義市「舊孔廟」鎮南聖神宮迎孔上轎，由百名著禮裝的東吳高職學生擔任禮生隨行，引...

抗癌醫學生 回母校拉大提琴

周大觀抗癌圓夢助學金得主、中國醫藥大學醫學系學生楊承翰，昨天返回母校台南新豐高中演奏大提琴謝師恩，上台講述抗癌經歷，他勇...

沼液澆灌柚園4年 收成量增加了

台南市麻豆果農郭建榮4年來利用沼液、沼渣施肥，除了文旦收成量增加、甜度也提高，且因果樹健康，病蟲害減少；風氣所及，愈來愈...

沼液沼渣有機肥 省12萬包肥料

雲嘉南是養豬大縣，畜牧廢水是河川主要汙染源，縣市政府輔導業者將畜牧糞尿發酵為沼液沼渣成為有機肥料，嘉義縣推動後，一年可減...

國慶焰火今晚試放 雙十施放1萬6800發焰火、長達33分鐘

國慶焰火今晚在台南安平試放3分鐘，共800發焰火，逾千民眾搶先在「戀愛廣場」卡位一睹為快，隨著焰火升空驚呼連連，直呼「好...

搶拍國慶焰火試放 台南安平周邊交通明顯增加

今年國慶焰火在台南，台南市府今晚在漁光島試放3分鐘焰火，包括主場地戀愛碼頭，以及漁光島及觀夕平台兩落焰區全面管制，周遭地...

影／台灣船園區乘風破浪浮世繪 台南打卡新景點

台灣船園區隨著暑假結束而退燒，台南市文化局找來南商廣設科老師莫嘉賓幫忙，在一旁造船廠牆面設計乘風破浪為主題的彩繪，呈現先...

美人主廚「阿真師」現藝 雲林議員上菜風靡校園

雲林縣四湖鄉建陽國小積極推動食農教育，教小朋友尊重自然、珍惜食材，今天神祕主廚邀請到雲林縣議員蔡孟真，很多人不知道平日忙...

學甲爐碴立委「快檢」土壤鉻超標 環局「檢測」未超標

時代力量立委陳椒華追查台南學甲爐碴案，今天邀集相關單位到遭檢舉的學甲工業區4塊土地現勘，「快檢」土壤鉻超標，要求應依照廢...

虎尾農會獲農金獎及履歷達人 無毒花生還打開外銷市場

雲林縣虎尾鎮農會從原本負債，去年業務成長為零負債，加上青農小站廣推文創農品，取得多達十多項履歷標章，績效卓著，榮獲全國農...

流浪狗長大菜花獲救變俏美臀 翁章梁宣導絕育

嘉義縣家畜疾病防治所7月在東石鄉救治1隻長大粒菜花的流浪母狗，臀部染病範圍直徑超過20多公分，經家畜所獸醫細心照護2個多...

熱門新聞

影／全國第1家無印良品全聯開幕 黃敏惠逛超市婆媽歡迎

台中2校74住宿生驚傳疑食物中毒 餐盒工廠勒令停業

千萬得主是你？基隆這家飲料店開出千萬發票請顧客快對

安心旅遊補助10月底關門 墾丁觀光業憂國旅退燒

砂石車開「簍空2軌橋」過濁水溪超順 網看傻：膽量大考驗

太陽能光電板斷電仍有電 屋頂「種電」 火災怎麼救？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。