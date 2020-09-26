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國慶焰火台南漁光島試放 湧進上千民眾

中央社 / 台南26日電

國慶焰火今晚在台南市安平區漁光島試放800顆，周遭區域人車管制，上千民眾攜家帶眷及推著嬰兒車，享受週末難得焰火盛宴。

國慶焰火預定10月10日晚間在台南市安平區漁光島施放，今晚試放目的是做角度調整，包含高空焰火430顆，低空焰火370顆，時間3分鐘，但相較於國慶日當天晚上的規模及顆數，預估不及1/10。

不過，國慶焰火試放還是吸引許多民眾到場，市府也比照國慶日當天的交通管制，不少人提前於晚上6時交管前進場，安平漁港堤岸早在下午4時就已擺滿攝影架，也有人在通往安平漁港要道「水景橋」上架設，但在交管後，就被警方請離。

國慶焰火的主舞台在安平海事學校旁的戀愛廣場，在焰火試放前，街頭藝人和小吃攤販已進駐，讓民眾觀看夕陽西下及明月升起的1個多小時空檔，不會感到無聊，有得看有得吃。

國慶焰火試放今天原訂晚上8時，但疑因警方清查漁光島、觀夕平台一帶沙灘是否有人逗留，才延遲5分鐘發射。焰火發射前，漁港航道突然駛進2艘遊艇，現場民眾推測應該是有人特地開出遊艇賞焰火。

焰火發射時，主舞台周遭及通往漁光島要道的建築物燈光及路燈全數熄滅，上千人幾乎人手一機，全程屏息錄下焰火施放的3分鐘，待焰火發射完成後，民眾隨即心滿意足地離開現場。

2020國慶焰火將於10月10日在安平漁光島施放，主舞台在安平戀愛廣場，副舞台分別在觀夕平台、1661台灣船園區、四鯤鯓（龍崗天橋停車場）等3處，主、副舞台全規劃節目表演。

市府並推薦「戀愛廣場」、「觀夕平台旁空地」、「林默娘公園、台灣船園區」、「億載金城」及「龍崗國小、四鯤鯓海灘黃金海岸」等5個視野甚佳的國慶焰火觀賞點。

另外，市府27日將在將軍漁港舉辦「將軍火」音樂節，當天晚上8時20分將施放15分鐘花火，為10月國慶焰火暖身。

國慶 遊艇

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