影／台南國慶煙今晚試放 燦爛火花照亮夜空

2020國慶焰火今晚在台南安平試放3分鐘，總共800發焰火，超過上千名民眾搶先前來卡位一睹為快，當煙火在高空綻放時大家直呼「好漂亮！」，台南市府表示雙十當天將施放1萬6800發焰火，長達33分鐘，歡迎民眾前來觀賞今年最壯觀的煙火演出。

台南市長黃偉哲表示，國慶焰火首次在台南登場，試放是為了定位、測風向等，以利調整施放角度。黃偉哲表示，雙十當天將施放1萬6800發焰火，長達33分鐘，比去年屏東多600發焰火，預估湧入至少20萬人潮。除了主舞台安平戀愛廣場，副舞台有觀夕平台、台灣船園區、四鯤鯓等，台南市政府都有規畫藝文表演。至於焰火最佳觀賞點，市府推薦戀愛廣場、觀夕平台旁空地、林默娘公園與台灣船園區、億載金城、龍崗國小與四鯤鯓海灘黃金海岸等5處。 2020台南國慶煙今晚進試放，燦爛火花照亮夜空引起驚呼連連。記者劉學聖／攝影 2020台南國慶煙今晚進試放，燦爛火花照亮夜空引起驚呼連連。記者劉學聖／攝影 2020台南國慶煙今晚進試放，燦爛火花照亮夜空引起驚呼連連。記者劉學聖／攝影 2020台南國慶煙今晚進試放，燦爛火花照亮夜空引起驚呼連連。記者劉學聖／攝影 2020台南國慶煙今晚進試放，燦爛火花照亮夜空引起驚呼連連。記者劉學聖／攝影