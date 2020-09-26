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國慶焰火今晚試放 雙十施放1萬6800發焰火、長達33分鐘

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
今晚國慶焰火試放。記者鄭維真／攝影
今晚國慶焰火試放。記者鄭維真／攝影

國慶焰火今晚在台南安平試放3分鐘，共800發焰火，逾千民眾搶先在「戀愛廣場」卡位一睹為快，隨著焰火升空驚呼連連，直呼「好漂亮！」，雙十當天將施放1萬6800發焰火，長達33分鐘，比去年屏東國慶焰火多600發焰火。

國慶籌備委員會今晚原訂8時在台南安平漁光島布彈區試放800發焰火，包括高空430發、低空370發，施放3分鐘，因有民眾擅自闖入布彈區，經人員驅離，延誤5分鐘才施放。

台南市長黃偉哲表示，國慶焰火首次在台南登場，試放是為了定位、測風向等，以利調整施放角度。

10月10日預計晚間8時20分「2020」放焰火，主舞台戀愛廣場將由十鼓、明華園、紙風車劇團輪番演出。

黃偉哲表示，雙十當天將施放1萬6800發焰火，長達33分鐘，比去年屏東多600發焰火，預估湧入至少20萬人潮。除了主舞台安平戀愛廣場，副舞台有觀夕平台、台灣船園區、四鯤鯓等，台南市政府都有規畫藝文表演。至於焰火最佳觀賞點，市府推薦戀愛廣場、觀夕平台旁空地、林默娘公園與台灣船園區、億載金城、龍崗國小與四鯤鯓海灘黃金海岸等5處。

林姓上班族說，她今天一下班即和同事相約到安平看焰火，期待雙十國慶的完整演出。20多名攝影愛好者下午3時多即到安平找最佳拍攝點，後來找到水景橋卡好位置，未料在活動開始前被警察驅離，失望地說「這個點可拍到港灣、焰火，好可惜」。

今晚國慶焰火試放。記者鄭維真／攝影
今晚國慶焰火試放。記者鄭維真／攝影
今晚國慶焰火試放。記者鄭維真／攝影
今晚國慶焰火試放。記者鄭維真／攝影

國慶 黃偉哲

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