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搶拍國慶焰火試放 台南安平周邊交通明顯增加
今年國慶焰火在台南，台南市府今晚在漁光島試放3分鐘焰火，包括主場地戀愛碼頭，以及漁光島及觀夕平台兩落焰區全面管制，周遭地區傍晚6時起交通管制，不少民眾為搶拍國慶焰火提前卡位，即使上班日，不少民眾一放學下班後結伴成群趕往會場周邊，交通流量明顯增加。
台南市警四分局下午與永康、歸仁及保大等相關支援單位勤教，警方指出，即便是試放3分鐘，較正式登場30分鐘差很大，仍比照國慶當天規模，出動上百位相關人力交通管制及維安工作。
不少民眾在觀夕平台等提早卡位，甚至出動空拍機，但漁光島及觀夕平台屬落焰管制區，除是當地居民外，一律全面淨空管制。警方為此還出動干擾器材，確保管制區域上空淨空，也保障民眾安全，不容有任何閃失發生。
安平港戀愛碼頭主場地週邊下午6時起交通管制，即便今天是上班日，不少民眾放學下班後結伴成群趕往會場周邊，搶拍焰火試放，警方指出，附近交通較平常日明顯增加，不過，配合交通管制措施，還算順暢。
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