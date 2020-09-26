影台灣船園區乘風破浪浮世繪 台南打卡新景點

台灣船園區隨著暑假結束而退燒，台南市文化局找來南商廣設科老師莫嘉賓幫忙，在一旁造船廠牆面設計乘風破浪為主題的彩繪，呈現先民篳路藍縷的精神。莫嘉賓師生15人連日來創作，9月27日完成，將成為新打卡景點。

位在安平林默娘公園的台灣船園區已邁入第2年，除了台灣船實體展示與古船渡海歷史典故播放區塊外，因長期缺乏特色主體視覺的互動性遊憩裝置，又受新冠肺炎疫情影響，而雪上加霜。暑假人潮與消費刺激下雖稍現起色，但隨著暑假結束後又退燒。

但危機即轉機，為了因應疫情後的人潮回流契機，文化局商請多次合作彩繪的老師莫嘉賓前往會勘，發現緊鄰園區隔壁的造船廠有片巨大鐵皮建物的牆面，很適合彩繪。

經文化局協商，獲造船廠同意後，莫嘉賓以「乘風破浪台灣船」為彩繪主題做規畫，呈現浮世繪風格；並結合日本浮世繪大師葛氏北齋的「神奈川沖浪裏」為背景，呈現先民乘坐台灣船乘風破浪跨越黑水溝，勇渡台灣海峽，篳路藍縷以啟山林的意象，彩繪結合歷史典故、知識性與浮世繪風格與互動視覺趣味，希望引起話題並造成吸睛效果。連日來莫嘉賓與彩繪團隊努力創作，要呈現新亮點；他表示，明天主要在光影與線條，也是最具挑戰性的部分。