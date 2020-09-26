快訊

美國外交承認台灣？前北約指揮官：北京恐全面犯台

共軍情報船現蹤東部海域 疑情蒐我試射飛彈數據

美人主廚「阿真師」現藝 雲林議員上菜風靡校園

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
雲林縣議員蔡孟真走進校園當廚師，示範蚵料理也講解蚵「道理」食農教育，滿足小朋友味蕾也豐富他們的心。記者蔡維斌／攝影
雲林縣議員蔡孟真走進校園當廚師，示範蚵料理也講解蚵「道理」食農教育，滿足小朋友味蕾也豐富他們的心。記者蔡維斌／攝影

雲林縣四湖鄉建陽國小積極推動食農教育，教小朋友尊重自然、珍惜食材，今天神祕主廚邀請到雲林縣議員蔡孟真，很多人不知道平日忙於問政服務，外號「小真」的蔡孟真，也有一手好廚藝，今天走進校園與小朋友分享家常菜的料理與食農，滿足小朋友味蕾，豐同小朋友的心。

「海口囝仔最愛吃蚵仔！」雲林是國內蚵的主產地，漁民放養的牡蠣大又肥，整條雲林海岸線孕育了台灣蚵，生長在海口的雲林人不能不知道家鄉有此美好的漁產，蔡孟真尚未下廚，就娓娓道來，一堂水產課在建陽國小正式開課，還透過圖片教孩子環境保護的重要，珍惜海洋資源。

小朋友還笑說，家裡堆滿蚵殼，竟然不知蚵是如何長成的，聽了蔡姊姊一席「水產課」，長了知識，笑說，長大也要跟著爸爸出海養蚵。

隨後精彩的「小真上菜」登場，蔡老師搖身一變成了主廚「阿真師」，教小朋友學習做簡單的海鮮料理和家人一起分享。

蔡孟真教小朋友做傳統美食料理「豆豉鮮蚵」和「蚵仔酥」，鍋一熱鮮蚵下鍋，滿屋傳香，蔡孟真說，煮海產最重新鮮度，不可讓太多的調味料壓過蚵的鮮甜。邊說邊做料理，不到幾分鐘一道道蚵仔料理上桌，「太好吃了！」小朋友一口接一口大快朵頤，有了蔡老師加菜，吃了一頓豐盛的午餐。

校長黃瑞璋除對議員蔡孟真竟有一手好廚藝感到驚奇，也表示，現在的小孩平時喜歡在外面吃速食，希望藉由這次的教學活動，提高小朋友對烹飪的樂趣，也借以認識家鄉特產，意義非凡。

雲林縣議員蔡孟真走進校園當廚師，示範蚵料理也講解蚵「道理」食農教育，滿足小朋友味蕾也豐富他們的心。記者蔡維斌／攝影
雲林縣議員蔡孟真走進校園當廚師，示範蚵料理也講解蚵「道理」食農教育，滿足小朋友味蕾也豐富他們的心。記者蔡維斌／攝影
雲林縣議員蔡孟真走進校園當廚師，示範蚵料理也講解蚵「道理」食農教育，滿足小朋友味蕾也豐富他們的心。記者蔡維斌／攝影
雲林縣議員蔡孟真走進校園當廚師，示範蚵料理也講解蚵「道理」食農教育，滿足小朋友味蕾也豐富他們的心。記者蔡維斌／攝影

漁民 海鮮

延伸閱讀

建築外觀獨特服務又好 雲林北港水塔遊客中心獲全國特優獎

台灣豬拚外銷？ 屠宰、冷鏈沒升級都是喊心酸的

16個社區秋節美食呷免驚！遊雲林別忘東勢有好康

朱立倫了解雲林養豬現況 強調拒吃萊豬力挺台灣好豬

相關新聞

學甲爐碴立委「快檢」土壤鉻超標 環局「檢測」未超標

時代力量立委陳椒華追查台南學甲爐碴案，今天邀集相關單位到遭檢舉的學甲工業區4塊土地現勘，「快檢」土壤鉻超標，要求應依照廢...

虎尾農會獲農金獎及履歷達人 無毒花生還打開外銷市場

雲林縣虎尾鎮農會從原本負債，去年業務成長為零負債，加上青農小站廣推文創農品，取得多達十多項履歷標章，績效卓著，榮獲全國農...

流浪狗長大菜花獲救變俏美臀 翁章梁宣導絕育

嘉義縣家畜疾病防治所7月在東石鄉救治1隻長大粒菜花的流浪母狗，臀部染病範圍直徑超過20多公分，經家畜所獸醫細心照護2個多...

影台灣船園區乘風破浪浮世繪 台南打卡新景點

台灣船園區隨著暑假結束而退燒，台南市文化局找來南商廣設科老師莫嘉賓幫忙，在一旁造船廠牆面設計乘風破浪為主題的彩繪，呈現先...

美人主廚「阿真師」現藝 雲林議員上菜風靡校園

雲林縣四湖鄉建陽國小積極推動食農教育，教小朋友尊重自然、珍惜食材，今天神祕主廚邀請到雲林縣議員蔡孟真，很多人不知道平日忙...

影／孔子也遶境！嘉義市鎮南聖神宮迎孔到嘉義公園

後天是孔子誕辰，嘉義市長黃敏惠今天依循古禮，至嘉義市鎮南聖神宮迎孔上轎，由百位身著禮裝的東吳高職學生擔任禮生隨行，引導孔...

影／黃偉哲今過57歲生日化身「菱菱七」發起找「菱」

台南官田菱角節將在10月3日登場，市長黃偉哲今天化身「菱菱七」發起「找菱」任務，當天只要名字有「菱」的同音字或者身分證字...

2020國慶焰火在台南 今晚試放進行交通管制

2020國慶焰火在台南，台南市府訂於今晚8時在安平漁港南堤進行焰火試放，晚間6時起至10時止，將進行相關交通管制及接駁車...

建築外觀獨特服務又好 雲林北港水塔遊客中心獲全國特優獎

交通部觀光局公佈109年「i-center旅遊服務體系服務品質提升評比」，雲林縣北港遊客中心榮獲「特優等」，全國只3個遊...

蒙古包進駐故宮南院秀塞外風情 亞洲藝術節蒙古月登場

迎接秋節及國慶連假，2020故宮亞洲藝術節「蒙古月」上午在嘉義縣南院盛大開幕，活動到11月1日，大廳有蒙古包，蒙古舞蹈表...

影／全國第1家無印良品全聯開幕 黃敏惠逛超市婆媽歡迎

嘉義市長黃敏惠今天到全國第一家，結合無印良品的全聯「嘉義興業西店」參觀，受到逛街買菜婆婆媽媽熱烈歡迎，她也拿起菜籃採購，...

影／抗癌醫學生楊承翰回母校演奏謝師 黃偉哲很感動

2020年周大觀抗癌圓夢助學金得主、帶動熱愛生命的抗癌勇士楊承翰，今天回母校台南市新豐高中演奏大提琴，現為中國醫藥大學1...

熱門新聞

影／全國第1家無印良品全聯開幕 黃敏惠逛超市婆媽歡迎

北市自駕巴士將啟動 29日凌晨0時30分提供民眾搭乘

千萬得主是你？基隆這家飲料店開出千萬發票請顧客快對

以車換車長期佔用 汐止湖前街擬收費停車

安心旅遊補助10月底關門 墾丁觀光業憂國旅退燒

砂石車開「簍空2軌橋」過濁水溪超順 網看傻：膽量大考驗

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。