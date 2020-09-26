美人主廚「阿真師」現藝 雲林議員上菜風靡校園

雲林縣四湖鄉建陽國小積極推動食農教育，教小朋友尊重自然、珍惜食材，今天神祕主廚邀請到雲林縣議員蔡孟真，很多人不知道平日忙於問政服務，外號「小真」的蔡孟真，也有一手好廚藝，今天走進校園與小朋友分享家常菜的料理與食農，滿足小朋友味蕾，豐同小朋友的心。

「海口囝仔最愛吃蚵仔！」雲林是國內蚵的主產地，漁民放養的牡蠣大又肥，整條雲林海岸線孕育了台灣蚵，生長在海口的雲林人不能不知道家鄉有此美好的漁產，蔡孟真尚未下廚，就娓娓道來，一堂水產課在建陽國小正式開課，還透過圖片教孩子環境保護的重要，珍惜海洋資源。

小朋友還笑說，家裡堆滿蚵殼，竟然不知蚵是如何長成的，聽了蔡姊姊一席「水產課」，長了知識，笑說，長大也要跟著爸爸出海養蚵。

隨後精彩的「小真上菜」登場，蔡老師搖身一變成了主廚「阿真師」，教小朋友學習做簡單的海鮮料理和家人一起分享。

蔡孟真教小朋友做傳統美食料理「豆豉鮮蚵」和「蚵仔酥」，鍋一熱鮮蚵下鍋，滿屋傳香，蔡孟真說，煮海產最重新鮮度，不可讓太多的調味料壓過蚵的鮮甜。邊說邊做料理，不到幾分鐘一道道蚵仔料理上桌，「太好吃了！」小朋友一口接一口大快朵頤，有了蔡老師加菜，吃了一頓豐盛的午餐。