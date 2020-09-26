美人主廚「阿真師」現藝 雲林議員上菜風靡校園
雲林縣四湖鄉建陽國小積極推動食農教育，教小朋友尊重自然、珍惜食材，今天神祕主廚邀請到雲林縣議員蔡孟真，很多人不知道平日忙於問政服務，外號「小真」的蔡孟真，也有一手好廚藝，今天走進校園與小朋友分享家常菜的料理與食農，滿足小朋友味蕾，豐同小朋友的心。
「海口囝仔最愛吃蚵仔！」雲林是國內蚵的主產地，漁民放養的牡蠣大又肥，整條雲林海岸線孕育了台灣蚵，生長在海口的雲林人不能不知道家鄉有此美好的漁產，蔡孟真尚未下廚，就娓娓道來，一堂水產課在建陽國小正式開課，還透過圖片教孩子環境保護的重要，珍惜海洋資源。
小朋友還笑說，家裡堆滿蚵殼，竟然不知蚵是如何長成的，聽了蔡姊姊一席「水產課」，長了知識，笑說，長大也要跟著爸爸出海養蚵。
隨後精彩的「小真上菜」登場，蔡老師搖身一變成了主廚「阿真師」，教小朋友學習做簡單的海鮮料理和家人一起分享。
蔡孟真教小朋友做傳統美食料理「豆豉鮮蚵」和「蚵仔酥」，鍋一熱鮮蚵下鍋，滿屋傳香，蔡孟真說，煮海產最重新鮮度，不可讓太多的調味料壓過蚵的鮮甜。邊說邊做料理，不到幾分鐘一道道蚵仔料理上桌，「太好吃了！」小朋友一口接一口大快朵頤，有了蔡老師加菜，吃了一頓豐盛的午餐。
校長黃瑞璋除對議員蔡孟真竟有一手好廚藝感到驚奇，也表示，現在的小孩平時喜歡在外面吃速食，希望藉由這次的教學活動，提高小朋友對烹飪的樂趣，也借以認識家鄉特產，意義非凡。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言