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學甲爐碴立委「快檢」土壤鉻超標 環局「檢測」未超標

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
時代力量立委陳椒華（右）今天再前往被檢舉有瀘碴汙染的台南學甲工業區土地現勘。圖／時代力量提供
時代力量立委陳椒華（右）今天再前往被檢舉有瀘碴汙染的台南學甲工業區土地現勘。圖／時代力量提供

時代力量立委陳椒華追查台南學甲爐碴案，今天邀集相關單位到遭檢舉的學甲工業區4塊土地現勘，「快檢」土壤鉻超標，要求應依照廢棄物處理法第9條、土汙法第7條進場開挖，台南市環保局對立委檢測結果表達尊重，但表示但該檢測方式並非標準方法。環保署南區督察大隊副大隊長顏振河表示，中央尊重地方執法權，目前南市府環保局已經報請檢方展開調查，現在司法調查中，尚無開挖計畫。

陳椒華與環保署、工業局、國產署及學甲區慈福里長李新進等人，前往學甲工業區數塊疑似遭填埋爐碴等廢棄物的土地現勘，環團人士現場土壤進行採樣，挖掘表面粒料下的土壤，由台南社大研究員晁瑞光以XRF重金屬快速分析儀檢測，鉻含量都在800ppm以上，若以一般標準250ppm來看，都已經超標。

陳椒華認為中央應該要主動介入，現在相關單位處理方式讓人感覺是「行政瀆職」、「行政怠惰」，並強調環保單位應自行提出期程，確認填埋物及汙染程度等，對於國有土地遭占用也要求國產署應究責，並追討不當利得，國產署南部分署台南辦事處主任黃耀光表示，目前將以環保機關調查為主，後續會研擬如何協助。

台南市環保局以發新聞稿方式指出，11日前往學甲收樣爐碴（石）再利用後產出物，經毒性特性溶出試驗（TCLP）分析，檢驗報告25日出爐，溶出液中總鉻、總銅、總鉛等重金屬含量及PH值等檢驗均未超過標準值，沒有超出有害事業廢棄物認定標準；環保局也在18日主動檢具「學甲爐碴案」相關案卷資料函報台南地檢署，全力配合調查。

台南市環保局對今天立委檢測結果表達尊重，但表示但該檢測方式並非標準方法，建議仍應以環保署公告標準方法檢測，盼南檢盡速釐清真相，另環保局已在9月17日陪同地檢署到現勘地點進行會勘，關於爐碴（石）加工後產品回填土地或堆置於工業用地等行為是否合法，應視時空背景的法令規定。

環保局長謝世傑指出，學甲工業區爐碴加工後產品堆置時間點之適法性，法令援引仍有爭議，已會同相關權責機關，嚴謹確認是否有違法之情事，毋枉毋縱。且本案已進入司法調查階段，環保局後續將全力配合司法機關之偵辦與調查。

國產署 廢棄物

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