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虎尾農會獲農金獎及履歷達人 無毒花生還打開外銷市場

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
虎尾農會爭取十多項履歷標章，增設農民直銷站，建立品牌和口碑，榮獲農金獎，今天號召百農為產品代言，歡迎秋節團購享優惠。記者蔡維斌／攝影
虎尾農會爭取十多項履歷標章，增設農民直銷站，建立品牌和口碑，榮獲農金獎，今天號召百農為產品代言，歡迎秋節團購享優惠。記者蔡維斌／攝影

雲林縣虎尾鎮農會從原本負債，去年業務成長為零負債，加上青農小站廣推文創農品，取得多達十多項履歷標章，績效卓著，榮獲全國農金獎；最近無毒產品更打開外銷市場，享譽國際，今天召集農民秋節歡聚，由百名農民共同推荐，籲請秋節團購挺農民可享優惠。

今年全國304家農漁會角逐農金獎，虎尾農會榮獲農金獎的「營運卓越獎」，同時也有十多項產品取得履歷標章，為全國之最，獲「履歷達人」美稱，今天號召百名農民秋節團聚分享耕作經驗，並享用大家共同栽種的作物，再由農會加工的花生肉粽等各種土豆料理，吃自己種的好吃又安全，賓主盡歡。

「一點一滴的努力成果！」虎尾農會總幹事黃鈺惠說，該農會原本負債達6、7千萬元，經兩年多努力，去年終把債務還清，如今農會只要進帳1元就賺1元，不必再為還債擔憂，業務成長，員工更有信心。

除信用業務改善，更設立青農直銷站並打響「虎霸王」系列品牌，建立花生農股東履歷及網購平台，獲國際雙認證等，包括加味花生、花生醬與土豆油等十多項加工產品，取得履歷標章，農會增設大批冷凍與加工設備，成為農民後盾。

黃鈺惠一路走來感觸良深並感謝農會上下一心的努力成果，她今天召集農民秋節團聚，一方面感謝農民的合作，讓農會更上一層樓，她說，農產履歷得來不易，目前無毒花生契作已達150公頃，經完善加工，產品透過里仁平台，已銷到新加坡、香港、深圳等地，打開外銷市場，履歷更為虎農產品打響國際信譽。

黃鈺惠說，這一路大家走得辛苦，從負債、零契作到今天跨足國際，她深信只要農民和農會齊心合作，會愈來愈好。為讓國人也享有優質農產，今天號召百農為產品代言，籲請大家秋節團購，只要購滿3000元可免運費，買愈多優惠愈多，意者可洽：（05）6337962。

虎尾農會除積極改善信用部運轉，並增設農民直銷站，終能為產品建立品牌和口碑，努力賺錢還債，進而使農會轉虧為盈。記者蔡維斌／攝影
虎尾農會除積極改善信用部運轉，並增設農民直銷站，終能為產品建立品牌和口碑，努力賺錢還債，進而使農會轉虧為盈。記者蔡維斌／攝影
虎尾農會爭取十多項履歷標章，增設農民直銷站，建立品牌和口碑，榮獲農金獎，今天號召百農為產品代言，歡迎秋節團購享優惠。記者蔡維斌／攝影
虎尾農會爭取十多項履歷標章，增設農民直銷站，建立品牌和口碑，榮獲農金獎，今天號召百農為產品代言，歡迎秋節團購享優惠。記者蔡維斌／攝影
虎尾農會除積極改善信用部運轉，並爭取十多項履歷標章，增設農民直銷站，終能為產品建立品牌和口碑，努力賺錢還債，轉虧為盈，榮獲農金獎。記者蔡維斌／攝影
虎尾農會除積極改善信用部運轉，並爭取十多項履歷標章，增設農民直銷站，終能為產品建立品牌和口碑，努力賺錢還債，轉虧為盈，榮獲農金獎。記者蔡維斌／攝影
虎尾農會除積極改善信用部運轉，並爭取十多項履歷標章，增設農民直銷站，終能為產品建立品牌和口碑，努力賺錢還債，轉虧為盈，榮獲農金獎。記者蔡維斌／攝影
虎尾農會除積極改善信用部運轉，並爭取十多項履歷標章，增設農民直銷站，終能為產品建立品牌和口碑，努力賺錢還債，轉虧為盈，榮獲農金獎。記者蔡維斌／攝影
虎尾農會除積極改善信用部運轉，並爭取十多項履歷標章，增設農民直銷站，終能為產品建立品牌和口碑，努力賺錢還債，轉虧為盈，榮獲農金獎。記者蔡維斌／攝影
虎尾農會除積極改善信用部運轉，並爭取十多項履歷標章，增設農民直銷站，終能為產品建立品牌和口碑，努力賺錢還債，轉虧為盈，榮獲農金獎。記者蔡維斌／攝影

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