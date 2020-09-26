流浪狗長大菜花獲救變俏美臀 翁章梁宣導絕育

嘉義縣家畜疾病防治所7月在東石鄉救治1隻長大粒菜花的流浪母狗，臀部染病範圍直徑超過20多公分，經家畜所獸醫細心照護2個多月，菜花消退，恢復俏美臀；縣長翁章梁下午到家畜所探視恢復健康的母狗，驚呼說，「那麼大的菜花怎麼不見了！」翁肯定家畜所不畏艱辛救援母狗、長時間治療，呼籲民眾為家中犬貓絕育，避免傳染菜花。

家畜所7月接獲愛狗人士通報，東石鄉掌潭村流浪母狗染嚴重菜花，狗警覺性高見人就逃，家畜所動物救援人員捕捉，母狗跳入魚塭，動保人員情急跳下水奮力將狗救上岸，帶回治療，保育志工遭狗咬傷。

家畜所說，母狗染上俗稱「狗菜花」的犬傳染性花柳性腫瘤TVT，生殖器到臀部長滿整片菜花，腫脹程度比排球大，已潰爛，連動保人士見狀驚呼「從沒看過這麼嚴重的菜花」，依文獻資料顯示，並無狗傳人案例，

翁章梁說，縣府成立動物緊急救援專線，成效不錯，108年救援犬貓148件，今年元月至9月中救援犬貓250件，每隻救回來都需家畜所獸醫師醫療照護，惟民眾通報案件持續增加，導致人力吃緊。