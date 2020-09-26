影／孔子也遶境！嘉義市鎮南聖神宮迎孔到嘉義公園

後天是孔子誕辰，嘉義市長黃敏惠今天依循古禮，至嘉義市鎮南聖神宮迎孔上轎，由百位身著禮裝的東吳高職學生擔任禮生隨行，引導孔子聖轎自共和路鎮南聖神宮，徒步遶行市區近2公里到嘉義公園孔廟，為28日祭孔典禮準備。

今年9月28日為至聖先師孔子2570歲誕辰，黃敏惠今天由廟方董事長林金城、議長莊豐安及多名議員陪同，至殿內上香、獻花、獻果、獻壽桃與壽麵等祭儀，恭迎孔子聖像上轎遶行市區，經民族國小、城隍廟、中央噴水圓環、市政府，最後抵達嘉義公園孔廟安位。

民政處表示，「鎮南聖神宮」位於共和市場內，前身為「文昌閣」，是在地知名舊孔子廟，創建於清乾隆年間，迄今有250年歷史，為古桃城南城鎮南宮，以及文昌閣合祀後總稱，日據時期日本皇民化運動，要拆廟、焚神像，文昌閣因為是儒家聖廟、免於拆毀，嘉義許多神明都曾移至文昌閣避難。

鎮南聖神宮總幹事、民族國小校長查顯良表示，鎮南聖神宮是嘉義市舊孔廟 ，民國53年嘉義孔廟建成，孔子等神位移祀孔廟，祭孔大典也改在嘉義公園孔廟舉行，廟方自民國92年起辦理迎孔儀式，讓孔子聖駕遶境護佑嘉義居民、長智慧，也象徵新舊孔廟的延續和傳承。