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影／孔子也遶境！嘉義市鎮南聖神宮迎孔到嘉義公園

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
嘉市長黃敏惠今天與議長莊豐安，共同迎孔子聖像上轎遶境。記者卜敏正／攝影
嘉市長黃敏惠今天與議長莊豐安，共同迎孔子聖像上轎遶境。記者卜敏正／攝影

後天是孔子誕辰，嘉義市長黃敏惠今天依循古禮，至嘉義市鎮南聖神宮迎孔上轎，由百位身著禮裝的東吳高職學生擔任禮生隨行，引導孔子聖轎自共和路鎮南聖神宮，徒步遶行市區近2公里到嘉義公園孔廟，為28日祭孔典禮準備。

今年9月28日為至聖先師孔子2570歲誕辰，黃敏惠今天由廟方董事長林金城、議長莊豐安及多名議員陪同，至殿內上香、獻花、獻果、獻壽桃與壽麵等祭儀，恭迎孔子聖像上轎遶行市區，經民族國小、城隍廟、中央噴水圓環、市政府，最後抵達嘉義公園孔廟安位。

民政處表示，「鎮南聖神宮」位於共和市場內，前身為「文昌閣」，是在地知名舊孔子廟，創建於清乾隆年間，迄今有250年歷史，為古桃城南城鎮南宮，以及文昌閣合祀後總稱，日據時期日本皇民化運動，要拆廟、焚神像，文昌閣因為是儒家聖廟、免於拆毀，嘉義許多神明都曾移至文昌閣避難。

鎮南聖神宮總幹事、民族國小校長查顯良表示，鎮南聖神宮是嘉義市舊孔廟 ，民國53年嘉義孔廟建成，孔子等神位移祀孔廟，祭孔大典也改在嘉義公園孔廟舉行，廟方自民國92年起辦理迎孔儀式，讓孔子聖駕遶境護佑嘉義居民、長智慧，也象徵新舊孔廟的延續和傳承。

鎮南聖神宮有別於傳統孔廟僅祀奉孔子聖牌，廟前殿祀奉王爺，後殿文昌閣有2尊主神至聖先師孔子像，其中內殿孔子像為罕見紙雕材質，孔子神情、鬍鬚、衣衫皺褶線條自然，神像前香煙繚繞，貢桌上一支巨型文昌筆下，放滿學子祈求考試順利證件，祈拜者絡繹不絕。

嘉義市長黃敏惠(中)今天與廟方董事長林金城（左一）、議長莊豐安（右二）及多名議員陪同，至殿內上香祈拜。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠(中)今天與廟方董事長林金城（左一）、議長莊豐安（右二）及多名議員陪同，至殿內上香祈拜。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠（中）今天由廟方董事長林金城（右三）、議長莊豐安（左二）及多名議員陪同，迎孔子聖像上轎遶境。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠（中）今天由廟方董事長林金城（右三）、議長莊豐安（左二）及多名議員陪同，迎孔子聖像上轎遶境。記者卜敏正／攝影

孔子 嘉義 孔廟

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