影／黃偉哲今過57歲生日化身「菱菱七」發起找「菱」

台南官田菱角節將在10月3日登場，市長黃偉哲今天化身「菱菱七」發起「找菱」任務，當天只要名字有「菱」的同音字或者身分證字號、生日有「０」的民眾都可參加，準備限量的200份菱角粥及100份涼感絲巾、袖套、口罩等送給與菱的有緣人，今天剛好是黃偉哲57歲生日，他也許下讓官田菱角響徹全台。

黃偉哲表示，過去菱角節都只是吃菱角，事實上，菱角用途很多很多，還有菱角麵及開發具環保及循環概念的產品，像菱角圍巾就是用菱角殼抽絲去做的，但菱角這麼好的東西，外地有些人連看都沒看過菱角，所以期待台南市菱角節能夠最好是到外地辦，因為台南市很多人都知道，將來的行銷也要鎖定其他縣市，把菱角的好處告訴大家

黃偉哲指出，官田菱角節是產業和文化結合在一起，菱角殼可以做成涼感衣、領巾、菱角染布等，讓很多人知道，台灣循環經濟做得這麼好，官田是菱角的代名詞，未來要行銷到全台各地，讓台南市的菱角真正做到頂港有名聲，下港有出名。

黃偉哲今天過57歲生日，但仍行程滿檔，主辦單位貼心準備菱角生日蛋糕，黃偉哲也許願望，一是希望官田菱角節響徹全台，菱角和製品永遠大賣，二是祈求國泰民安、風調雨順，早日脫離新冠肺炎，第三個願望則留給自己。

菱角節10月3日在葫蘆埤登場，當天準備200份菱角粥及100的菱角涼巾等，送給「菱」的有緣人，先到先登記，額滿為止。另也有創意菱角料理的試吃，菱角魚丸200碗、菱角蛋捲300支及菱角冰淇淋100支等，還有菱烏染香包、菱殼炭蚊香、菱角吊飾及菱角胺基酸肥皂的ＤＩＹ體驗活動。