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2020國慶焰火在台南 今晚試放進行交通管制
2020國慶焰火在台南，台南市府訂於今晚8時在安平漁港南堤進行焰火試放，晚間6時起至10時止，將進行相關交通管制及接駁車疏導模擬演練，也使國慶焰火施放當天活動可順利進行。
台南市警局第4分局指出，這次焰火試放交通管制措施如下：
(一) 行人徒步區如下，管制時段：晚間6時起至10時止。
１、 安平區安北路以南（漁濱路─世平路，不含安北路）；世平路以西（不含世平路）區域。
２、 安平區光州路以西（不含光州路）；安億路以西（光州路─平豐路）。
３、 以上區域開放公車、接駁車及公務車進入。
(二) 機車臨時停車場如下，開放時間：晚間7時起至10時止。
１、 州平三街兩側路肩。
２、 慶平路河濱公園(健康三街至安億路)人行道。
３、 永華路二段(育平路至光洲路)人行道。
(三) 散場管制如下，管制時段：晚間8時起至10時止（公車、接駁車、公務車除外）。
１、 北區和緯路、民權路、安平路與中華西路口禁止右轉。
２、 安平區永華路與中華西路口禁止左右轉。
３、 安平區健康路與中華西路口禁止左轉。
警方指出，焰火試放活動周邊管制自晚間6時至10時止，相關交通管制措施、停車場位置及搭乘大眾交通工具，請參考第4分局臉書專頁（https://www.facebook.com/tncp4），也請用路人依執行員警及交通疏導人員指揮通行並注意交通安全。
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