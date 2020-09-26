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建築外觀獨特服務又好 雲林北港水塔遊客中心獲全國特優獎

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
造型最獨特全國僅存的北港十角水塔辦公大樓，列屬歷史建築也是北港遊客中心，服務品質極佳，深受遊客喜愛，榮獲全遊客中心特優獎。圖／雲林縣文觀處提供
造型最獨特全國僅存的北港十角水塔辦公大樓，列屬歷史建築也是北港遊客中心，服務品質極佳，深受遊客喜愛，榮獲全遊客中心特優獎。圖／雲林縣文觀處提供

交通部觀光局公佈109年「i-center旅遊服務體系服務品質提升評比」，雲林縣北港遊客中心榮獲「特優等」，全國只3個遊客中心獲獎，雲林縣長張麗善馬上派員貼紅紙道賀，強調服務沒有最好，只有更好，鼓勵旅服中心繼續提升熱情與品質。

縣府文觀處長陳璧君說，設於北港水道頭園區（舊自來水廠）的十角造型水塔，建於昭和五年（民國19年）列為歷史建物，多年前修建後改為北港遊客中心，是國內唯一的水塔辦公樓，建築外觀獨特，是台灣10大絕美唯一的古蹟景點遊客中心，更提供遊客完善的諮詢及旅遊規畫服務，外觀獨特、服務周到。

北港遊客中心旅服務品質深受肯定，大批遊客在臉書粉專評論「誠心推薦所有第1次來北港的遊客，一定要來裡挖寶，土生土長解說員認真詳盡介紹好吃好玩，超熱情！」、「一看這棟遊客中心建築就很想深度認識北港！」。

遊客中心負責人蔡享潤是地方文史工作，引介朝天宮文史或小巷故事，淋漓盡致，他還打動「三輪車行動遊客中心」，機動遊走大街小巷提供服務與訊息，讓遊客超貼心，他更設計景點、美食大富翁讓遊客從玩樂中按圖索驥，深入了解北港小鎮的風情，極具巧思的全方位服務，獲特優等獎實至名歸。

今年旅熱門景點大洗牌，交通部觀光局統計，台中后里馬場532萬人次居冠，第二名是北港朝天宮500萬人次、其次是林口三井OUTLET421.5萬人次，后里馬場因有台灣燈會累積人次，嚴格說人氣王應是朝天宮。

今年獲特優等獎分別是，台北大稻埕遊客中心、雲林北港遊客服務中心、台南原合同廳舍旅遊服務中心。蔡享潤說，得獎是遊客的肯定，他會再接再厲提供更完備服務，讓遊客中心更貼心。

遊客中心負責人蔡享潤別出心裁，仿造早年電影宣傳車，改裝成為行動遊客中心，穿梭觀光區街巷提供更便捷服務和資訊。記者蔡維斌／攝影
遊客中心負責人蔡享潤別出心裁，仿造早年電影宣傳車，改裝成為行動遊客中心，穿梭觀光區街巷提供更便捷服務和資訊。記者蔡維斌／攝影
造型最獨特全國僅存的北港十角水塔辦公大樓，列屬歷史建築也是北港遊客中心，服務品質極佳，深受遊客喜愛，榮獲全遊客中心特優獎。記者蔡維斌／攝影
造型最獨特全國僅存的北港十角水塔辦公大樓，列屬歷史建築也是北港遊客中心，服務品質極佳，深受遊客喜愛，榮獲全遊客中心特優獎。記者蔡維斌／攝影
北港遊客中心圓體造型內部典雅古樸，有豐富的地方文化書籍，讓遊客更體認北港古鎮文化豐厚。記者蔡維斌／攝影
北港遊客中心圓體造型內部典雅古樸，有豐富的地方文化書籍，讓遊客更體認北港古鎮文化豐厚。記者蔡維斌／攝影
造型最獨特全國僅存的北港十角水塔辦公大樓，列屬歷史建築也是北港遊客中心，服務品質極佳，深受遊客喜愛，榮獲全遊客中心特優獎。圖／北港遊客中心提供
造型最獨特全國僅存的北港十角水塔辦公大樓，列屬歷史建築也是北港遊客中心，服務品質極佳，深受遊客喜愛，榮獲全遊客中心特優獎。圖／北港遊客中心提供

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