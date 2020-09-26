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蒙古包進駐故宮南院秀塞外風情 亞洲藝術節蒙古月登場

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
2020故宮亞洲藝術節「蒙古月」上午在嘉義縣南院盛大開幕，大廳蒙古包內擺放成吉思汗圖像。記者魯永明／攝影
2020故宮亞洲藝術節「蒙古月」上午在嘉義縣南院盛大開幕，大廳蒙古包內擺放成吉思汗圖像。記者魯永明／攝影

迎接秋節及國慶連假，2020故宮亞洲藝術節「蒙古月」上午在嘉義縣南院盛大開幕，活動到11月1日，大廳有蒙古包，蒙古舞蹈表演，讓觀眾感受濃濃大漠塞外風情，故宮院長吳密察與蒙古駐台北烏蘭巴托貿易經濟代表處羅扎亞代表等來賓，各拿一條「哈達」祈福。

故宮南院不是北院附庸，我們將南院翻轉過來了！」吳密察說，上半年疫情影響，入館人數很少，解封後人數大增，估計南院全年人數不會比去年少，台灣是海島移民國家，南院除展出與北院一樣文物，還展覽鄰國文物，今年第4屆亞洲藝術節，以蒙古月為主題。

開幕由歐陽慧珍舞蹈團表演「蒙古馬奶酒盛宴之舞」，10月18日安排蒙古舞劇「黃金家族的宮帳」，講述成吉思汗傳奇故事；10月2日及31日、北院10月10日邀蒙古歌唱家圖孟其其格、烏尼德及高雄市國樂團首席彭苙榳等，以特色長調、呼麥及馬頭琴等樂音與舞蹈對話。

10月25日蒙古民族舞蹈匯演，徵選國內6個團隊以舞會友；11月1日閉幕由台灣創作樂團海馬及神棍樂團，以民族樂器帶來蒙古音樂及現代搖滾跨界演出。

藏傳佛教是蒙古主要信仰，在文化部蒙藏文化中心及羅扎亞代表協助下，搭配故宮「呼畢勒罕─清代活佛文物大展」策畫精采內容，讓觀眾從不同角度認識蒙古的歷史文化、生活風俗及宗教信仰，文化部次長蕭宗煌、嘉義縣長翁章梁、美國ＡＩＴ代表等來賓參與開幕。

除動態表演與靜態講座，活動期間蒙古文化體驗區提供蒙古四大部族服飾體驗、傳統童玩羊踝骨彈射、奶茶製作、蒙古包搭建、蒙語體驗、曼陀羅彩繪、吉祥結編織等文化體驗課程，詳情請上故宮南院官網或（05）3620777查詢。

2020故宮亞洲藝術節「蒙古月」上午在嘉義縣南院盛大開幕，歐陽慧珍舞蹈團表演「蒙古馬奶酒盛宴之舞」。記者魯永明／攝影
2020故宮亞洲藝術節「蒙古月」上午在嘉義縣南院盛大開幕，歐陽慧珍舞蹈團表演「蒙古馬奶酒盛宴之舞」。記者魯永明／攝影
2020故宮亞洲藝術節「蒙古月」上午在嘉義縣南院盛大開幕。記者魯永明／攝影
2020故宮亞洲藝術節「蒙古月」上午在嘉義縣南院盛大開幕。記者魯永明／攝影
2020故宮亞洲藝術節「蒙古月」上午在嘉義縣南院盛大開幕，故宮院長吳密察（右三）與蒙古駐台北烏蘭巴托貿易經濟代表處羅扎亞代表（左三）等來賓，各拿一條「哈達」祈福。記者魯永明／攝影
2020故宮亞洲藝術節「蒙古月」上午在嘉義縣南院盛大開幕，故宮院長吳密察（右三）與蒙古駐台北烏蘭巴托貿易經濟代表處羅扎亞代表（左三）等來賓，各拿一條「哈達」祈福。記者魯永明／攝影
2020故宮亞洲藝術節「蒙古月」上午在嘉義縣南院盛大開幕，歐陽慧珍舞蹈團表演「蒙古馬奶酒盛宴之舞」。記者魯永明／攝影
2020故宮亞洲藝術節「蒙古月」上午在嘉義縣南院盛大開幕，歐陽慧珍舞蹈團表演「蒙古馬奶酒盛宴之舞」。記者魯永明／攝影

蒙古 故宮南院 文物

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