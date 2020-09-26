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影／全國第1家無印良品全聯開幕 黃敏惠逛超市婆媽歡迎

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
黃敏惠採購時強調，要特別注意肉品的產地標示。記者卜敏正／攝影
黃敏惠採購時強調，要特別注意肉品的產地標示。記者卜敏正／攝影

嘉義市長黃敏惠今天到全國第一家，結合無印良品全聯「嘉義興業西店」參觀，受到逛街買菜婆婆媽媽熱烈歡迎，她也拿起菜籃採購，並特別注意肉品產地標示；黃敏惠認為兩大品牌全國第一家示範店開在嘉義市，代表這裡有市場、有消費力，這也是經濟重要指標。

全聯嘉義市興業西店占地約400坪，是嘉南營運處第148家店，也是全台第1016家店，全店色彩識別系統以及層架、陳列道具應用，皆採用日本西川顧問設計，嘉義市這家旗艦店是全台第6家，也是全台唯一結合無印良品的全聯超市。

黃敏惠表示，這次全聯和無印良品兩大品牌首次結合進入嘉義市，代表嘉義的確具有消費市場，業者也透過店面設計規劃提升品牌價值，嘉義市作為雲嘉南區觀光休閒消費城市，希望跟企業一起共同努力，用設計思考，作為驅動城市力量，帶動經濟發展。

「嘉義市是西部走廊新都心！」黃敏惠說，嘉義市是木都、明年要辦設計展，業者的設計的確讓品牌提升，她也期許這結合無印良品的新穎賣場，能夠讓市民更方便，也帶動區域經濟發展。

全聯首次結合無印良品，在嘉義市開旗艦店。記者卜敏正／攝影
全聯首次結合無印良品，在嘉義市開旗艦店。記者卜敏正／攝影
全聯首次結合無印良品，在嘉義市興業西路開旗艦店。記者卜敏正／攝影
全聯首次結合無印良品，在嘉義市興業西路開旗艦店。記者卜敏正／攝影
黃敏惠採購時強調，要注意產銷履歷。記者卜敏正／攝影
黃敏惠採購時強調，要注意產銷履歷。記者卜敏正／攝影
黃敏惠說，下次一定要帶媽媽來逛超市。記者卜敏正／攝影
黃敏惠說，下次一定要帶媽媽來逛超市。記者卜敏正／攝影

嘉義 黃敏惠 全聯 無印良品

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