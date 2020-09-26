本土豬牛去哪吃？台南推出「國產豬牛美食攻略地圖」

因應中央開放美豬進口，台南市政府為了保障消費者有自由選擇食材來源的權利，從8月底開放讓餐廳及觀光業者申請國產豬牛使用標章，目前已有近450家取得標章認證，市府也將業者資料製成「台南國產豬牛美食攻略地圖」，方便遊客按圖索驥。

台南市觀光旅遊局長郭貞慧指出，「台南國產豬牛美食攻略地圖」分成餐廳、小吃、伴手禮、飯店（民宿）4大類，在地圖上明顯標示店家申請的標章類型圖示。

「餐廳」類目前有116家，包含著名小吃周氏安平蝦捲、在地台日式料理福樓餐廰、台菜美食新萬香餐廳與手路菜民雄海產餐廳、合菜敬義堂京宴餐廳及農漁特色料理龍門客棧餐廳等。

「小吃」類目前308家，包括古早味的富貴食堂、凍伯古早味水冰和文創系的南方米造秈稻碗粿、月香阿嬤菱角粿、在地金冠台菜海鮮餐廳等。

「伴手禮」類則有經典老品牌黑橋牌香腸博物館、傳承老味道的品腸祖傳手工香腸和年節最佳禮品萬有全手工金華火腿、30年老店鼎香珍香腸等。

「飯店（民宿）」類包括體驗菁寮農村年代的無米樂荷蘭井湧泉民宿及擁有自然山水風光的台糖尖山埤江南渡假村與烏山頭湖境渡假會館、徠．歸仁飯店及南科贊美酒店等。

觀旅局表示，「台南國產豬牛美食攻略地圖」地圖網址為https://reurl.cc/LdN2e3，可清楚得知分布區域，消費者可安心享受美食、伴手禮。