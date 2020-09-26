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影／台南「北門雙春」保安林地命名 業者認養百人淨灘

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
雙春國小師生參加濱海沙灘淨灘。記者吳淑玲／攝影
雙春國小師生參加濱海沙灘淨灘。記者吳淑玲／攝影

基於愛護雙春濱海遊憩區周遭環境，認同林務局保安林經營管理公私協力理念，三力食品有限公司愛莊園認養編號第2018號保安林，與林務局嘉義林區管理處共同維護環境清潔及巡守通報違法、違規等工作，今天在台南市北門雙春濱海遊憩區由嘉義林區管理處處長張岱與三力食品有限公司總經理黃冠力，簽訂海岸保安林環境維護認養儀式，從今年9月1日至110年12月31日，認養面積124公頃。

林務局副局長廖一光、交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處秘書郭柏村、台南市政府觀光旅遊局局長郭貞慧、北門區區長張明寶、雙春國小校長林佑霖一同見證這場保安林經營管理公私協力盛事。

雙春國小師生、台南市生態旅遊發協會及國家森林志工等約120人實地走入保安林進行環境維護，共清理大量廢棄物，恢復海岸線宜人的景色。

今天也舉辦保安林命名由在地人票選，編號第2018號保安林在今年4月邀請台南市北門區公所、雙春周邊社區、協會、耆老等，初步提案共有「永春」、「海汕州」、「雙春」、「北門雙春」4個名稱，今天公開場合讓更多人參與票選，票選結果「 北門雙春 」獲得最多票。

北門區區長張明寶表示，今後保安林有更明確的名稱，社區民眾更有感，有利激發民眾參與保安林經營管理的行動力，希望打響「北門雙春 」保安林名號，歡迎更多人來遊憩，帶動在地產業與經濟發展。

張岱處長表示，保安林幅員遼闊巡護人力有限，歡迎企業、周邊社區、團體、學校參與保安林認養，協助巡守通報、環境維護，結合公私部門之力，將保安林經營管理更優化，帶給國人優質的海岸環境與保安林，使惠益能共享給社會大眾。

台南市觀旅局長郭貞慧（右起）、林務局副局長廖一光、嘉義林管處長張岱、雙春濱海遊憩區總經理黃冠力。記者吳淑玲／攝影
台南市觀旅局長郭貞慧（右起）、林務局副局長廖一光、嘉義林管處長張岱、雙春濱海遊憩區總經理黃冠力。記者吳淑玲／攝影
雙春濱海沙灘淨灘。記者吳淑玲／攝影
雙春濱海沙灘淨灘。記者吳淑玲／攝影
保安林地命名票選。記者吳淑玲／攝影
保安林地命名票選。記者吳淑玲／攝影
雙春濱海遊憩區美麗的步道。記者吳淑玲／攝影
雙春濱海遊憩區美麗的步道。記者吳淑玲／攝影
雙春濱海遊憩區業者簽訂認養。記者吳淑玲／攝影
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北門 認養 嘉義 淨灘

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