快訊

陸生返台宿舍卻被清空 政大釐清責任賠償事宜

烏克蘭軍機墜毀增至25死 目擊者：人員火海中跳機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南市兩國小獲全國教學卓越獎 「博士博」有夠棒

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市石門國小獲得教育部教學卓越獎的銀質獎。圖／台南市教育局提供
台南市石門國小獲得教育部教學卓越獎的銀質獎。圖／台南市教育局提供

教育部今年教學卓越獎昨天頒獎，和順國小勇奪金質獎，石門國小拿下銀質獎。教育局長鄭新輝表示，南市近年來在教學卓越獎都有出色表現，期盼藉由鼓勵創新教學、科技應用、連結新課綱，讓更多學校課程邁向卓越，增厚學生學習力。

和順國小位於台江16寮的中洲寮傳統部落，教師團隊聚焦於學生需求，掌握在地優勢，結合台灣歷史博物館，以博物館化素養課程，將史博館作為學習場域，螺旋式課程的學習脈絡，讓學生成為博古通今的歷史「博士博」；並以遊戲式學習的樂趣化教學，用行動學習打破學習在場域上及資源上的限制。

石門國小處於大航海時期海陸交界處，四周古蹟林立，具有發展在地考古得天獨厚條件，與成功大學及台南市文資處合作，開挖校內考古探坑，結合在地文史與考古教學，同時加入資訊創客與國際教育，並致力於傳統藝文的發揚。

台南市和順國小獲得教育部教學卓越獎的金質獎。圖／台南市教育局提供
台南市和順國小獲得教育部教學卓越獎的金質獎。圖／台南市教育局提供

考古 博物館 石門

延伸閱讀

影／改善學童偏食、體位不佳　台南首推餐前食育5分鐘

永康豆花伯遭欺負引公憤 教育局長：學校最佳機會教育

台南僅1運動中心 3區擬增闢 議員有異見

營養午餐漲價？ 南市：持續以實惠合理價格供餐

相關新聞

本土豬牛去哪吃？台南推出「國產豬牛美食攻略地圖」

因應中央開放美豬進口，台南市政府為了保障消費者有自由選擇食材來源的權利，從8月底開放讓餐廳及觀光業者申請國產豬牛使用標章...

台東催生漁港交通船碼頭自治條例 縣府10月傾聽民意

台東客輪業者呼籲縣府訂定交通船碼頭使用管理自治條例，縣府回應將在10月召開會議廣徵相關業者、單位意見，以加速催生自治條例...

影／台南「北門雙春」保安林地命名 業者認養百人淨灘

基於愛護雙春濱海遊憩區周遭環境，認同林務局保安林經營管理公私協力理念，三力食品有限公司愛莊園認養編號第2018號保安林，...

南市兩國小獲全國教學卓越獎 「博士博」有夠棒

教育部今年教學卓越獎昨天頒獎，和順國小勇奪金質獎，石門國小拿下銀質獎。教育局長鄭新輝表示，南市近年來在教學卓越獎都有出色...

影／九華山地藏庵將七月普度化大愛發放 讓更多人分享

嘉義九華山地藏庵今天舉辦「贊普品發放活動」，董事長黃俊森邀請嘉義市長黃敏惠及市府團隊，共同到場關懷弱勢朋友，發放贊普品給...

影／台南秋季淨灘出妙招 細密篩網篩住碎屑

台南市環保局迎接中秋節及國慶焰火，今天在觀夕平台舉行秋季淨灘，吸引500多人參與，現場也出動沙灘車一起淨灘。最特別的是，...

車站美食通／台南火車站 巷弄美味吸饕客

台南是美食之都，台南火車站位在老社區中西區與北區的東側，出站後只要走一段路就能深入美食核心，如果通勤族或快閃遊客不想多走...

結合視訊 南警設無人機空勤管制台

台南市警局昨舉行首創無人機空勤管制台揭牌及策略聯盟記者會，結合視訊成立「無人機空勤管制台」，利用警局建置的無人機傳輸系統...

全天服務 嘉市1999專線重新啟用

嘉義市1999便民服務專線昨天開始重新啟用，市長黃敏惠扮演話務員，為來電市民解說中秋連假，北香湖公園舉辦的「光織影舞」藝...

中秋連假 雲嘉南好康大放送

迎中秋好康多，台南山上花園水道博物館引進電動遊園車，昨天試車，大受歡迎，中秋連假啟用。安平圖書館明天借書送椪餅；觀旅局推...

16個社區秋節美食呷免驚！遊雲林別忘東勢有好康

中秋連假何處去？到東勢就對了！雲林縣東勢鄉公所將於中秋節在賜安宮廟埕廣場舉辦「幸福東勢厝-廟埕金夏趴」，將邀請鄉內16個...

台南監獄受刑人發表繪本創作 家屬到場感受滿滿的愛

台南監獄社工人員指導受刑人用色紙、畫筆、報章雜誌、獨特動作自拍照等方法創作「枕邊細語」繪本，道出對家人滿滿的愛及對孩子的...

熱門新聞

找到了！ 高市乙烯外洩原凶是含氯有機溶劑 不是管線

北市自駕巴士將啟動 29日凌晨0時30分提供民眾搭乘

把候用校長當司機 桃教育局長：六都都這樣

電氣除魚虎！日月潭一周「打虎」破6000尾

被爆找候用校長輪流當司機 桃教育局長：考察能力

高雄跨年晚會地點改變 陳其邁：選在大港橋

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。