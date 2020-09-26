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南市兩國小獲全國教學卓越獎 「博士博」有夠棒
教育部今年教學卓越獎昨天頒獎，和順國小勇奪金質獎，石門國小拿下銀質獎。教育局長鄭新輝表示，南市近年來在教學卓越獎都有出色表現，期盼藉由鼓勵創新教學、科技應用、連結新課綱，讓更多學校課程邁向卓越，增厚學生學習力。
和順國小位於台江16寮的中洲寮傳統部落，教師團隊聚焦於學生需求，掌握在地優勢，結合台灣歷史博物館，以博物館化素養課程，將史博館作為學習場域，螺旋式課程的學習脈絡，讓學生成為博古通今的歷史「博士博」；並以遊戲式學習的樂趣化教學，用行動學習打破學習在場域上及資源上的限制。
石門國小處於大航海時期海陸交界處，四周古蹟林立，具有發展在地考古得天獨厚條件，與成功大學及台南市文資處合作，開挖校內考古探坑，結合在地文史與考古教學，同時加入資訊創客與國際教育，並致力於傳統藝文的發揚。
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