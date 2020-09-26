影／九華山地藏庵將七月普度化大愛發放 讓更多人分享

嘉義九華山地藏庵今天舉辦「贊普品發放活動」，董事長黃俊森邀請嘉義市長黃敏惠及市府團隊，共同到場關懷弱勢朋友，發放贊普品給嘉義市1538戶低收入丶邊緣戶家庭，及縣市50所社福機構。

黃俊森表示，每年農曆7月地藏庵會舉辦超渡法會，來自全國各地信眾都會購買米糧物資，參加贊普活動，法會結束後，多數信眾願意將物資留交地藏庵捐助弱勢，今年贊普品比去年更多，達到2300分， 九華山地藏庵將這分關懷傳送給需要幫助的民眾，讓他們溫暖在心頭。

黃俊森說，今年參與捐助贊普物資，地藏庵和贊助者達成共識，一定要購買有品牌、具食品安全保障，且保存期超過3個月的物資，像今年捐助米糧全部都是農會真空包裝米，受贈者拿回家後可使用半年，捐助名單、觀念很感謝市政府團隊協助指導。