聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／九華山地藏庵將七月普度化大愛發放 讓更多人分享
嘉義九華山地藏庵今天舉辦「贊普品發放活動」，董事長黃俊森邀請嘉義市長黃敏惠及市府團隊，共同到場關懷弱勢朋友，發放贊普品給嘉義市1538戶低收入丶邊緣戶家庭，及縣市50所社福機構。
黃俊森表示，每年農曆7月地藏庵會舉辦超渡法會，來自全國各地信眾都會購買米糧物資，參加贊普活動，法會結束後，多數信眾願意將物資留交地藏庵捐助弱勢，今年贊普品比去年更多，達到2300分， 九華山地藏庵將這分關懷傳送給需要幫助的民眾，讓他們溫暖在心頭。
黃俊森說，今年參與捐助贊普物資，地藏庵和贊助者達成共識，一定要購買有品牌、具食品安全保障，且保存期超過3個月的物資，像今年捐助米糧全部都是農會真空包裝米，受贈者拿回家後可使用半年，捐助名單、觀念很感謝市政府團隊協助指導。
「有意義活動都來自愛與智慧！」黃敏惠說，近年透過參與九華山地藏庵贊普活動，信眾不僅為自己心靈求得平安，追思過往親人，也透過捐助弱勢累積福報，九華山地藏庵工作人員的智慧及用心，讓贊普祭品走向公益、獲得最有效運用，這是用智慧行善，將菩薩大愛與社會分享。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言