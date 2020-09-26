影／台南秋季淨灘出妙招 細密篩網篩住碎屑

台南市環保局迎接中秋節及國慶焰火，今天在觀夕平台舉行秋季淨灘，吸引500多人參與，現場也出動沙灘車一起淨灘。最特別的是，淨灘工具有篩網，篩出細微且不易撿拾的垃圾，讓沙灘更美麗、海洋更乾淨。

兩個小時的淨灘，共清出1200公斤一般垃圾，其中蚵殼300公斤；可回收廢棄物100公斤，又以鞭炮紙盒最多約8公斤。

市長黃偉哲感謝許多機關團體、公司行號員工請假，參加淨灘，也提醒民眾發揮公德心，不要亂丟垃圾，看到垃圾也能協助撿拾，讓環境更乾淨。他也提醒，今晚國慶焰火試放，歡迎大家來觀賞。

南市環保局表示，歷年來淨灘發現，沙灘中埋有不意撿拾的塑膠碎片、保麗龍碎屑，一旦被海水沖入海洋，就會帶來汙染，不利海洋生態，因此這次淨灘，多準備了細密篩網，讓沙裡的廢棄物屑碎也能清除。另環保局也準備了400個回收麻布袋，供淨灘使用，為資源循環、永續再利用，做最好的示範。

市長黃偉哲、環保局長謝世傑也一起用篩網篩垃圾，黃偉哲對於環保局這樣的構想與做法覺得很有效用，而且也具教育意義。