16個社區秋節美食呷免驚！遊雲林別忘東勢有好康

中秋連假何處去？到東勢就對了！雲林縣東勢鄉公所將於中秋節在賜安宮廟埕廣場舉辦「幸福東勢厝-廟埕金夏趴」，將邀請鄉內16個社區及社團推出「東勢呷好料」，在歷史悠久的廟宇前，品嘗在地私房佳餚！

中秋節10月1日當天下午結合夢幻棉花糖DIY、擲筊換好禮、YOYO太陽哥哥帶動跳、在地藝文表演及「東勢出任務」闖關遊戲、趣味競賽，讓大家重拾童心，有吃又有玩！

東勢鄉長林維戊表示，連辦五年的「幸福東勢厝」每年參與的社區都卯足全力做好菜，邀各地遊客到東勢厝七淘，欣賞田園風光、感受農村熱情，今年在賜安宮廟埕舉辦，特別設計金色絢爛的月亮祈福牆，搭配應景的玉兔裝置藝術，突破傳統平面視覺效果，與幸福東勢厝相呼應，活動當天拍照打卡、上傳FB還可獲得超夯「紀念冰霸杯」，環保又實用！

現場還有蔥爆鴨片、養生藥燉排骨、麻辣鴨血、豬肉油飯、鵝肉料理、港式鮮肉包、炒米粉、豆花、檸檬愛玉等十幾道風味料理，應有盡有，下午5點開放品嘗，讓遊客呷呼飽飽，共賞月滿圓！