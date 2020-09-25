台南監獄受刑人發表繪本創作 家屬到場感受滿滿的愛

台南監獄社工人員指導受刑人用色紙、畫筆、報章雜誌、獨特動作自拍照等方法創作「枕邊細語」繪本，道出對家人滿滿的愛及對孩子的疼惜。今天10名受刑人在中秋節前對這家屬發表繪本，獄方邀請家屬到場見證。

受刑人「阿全」牽著4歲兒子上台分享創作「猜猜我有多愛你」，藉此表達對孩子的愛。他說，對孩子而言，成長過程會有某部分的記憶特別深刻，甚至可能成為人生中極具意義的一部分，參與「枕邊細語」這個活動最大的收穫是，「它讓我學會放下身段，創造和孩子共同的記憶」，有人上台讀到一半就淚流滿面。

另一受刑人「阿展」牽著女兒上台，他說，當初想創作「瑪莎想有個家」繪本，是因為覺得自己長期不在兒女身邊陪伴，但孩子寄給自己的畫像都完整收藏著，這次也以從來沒有過的動作及愛心貼圖，把它收錄在繪本裡，就是想讓孩子感覺爸爸我常在身邊，我想告訴她們，「不管我人在哪，我們都是一家人，就像繪本中主角瑪莎一樣」。

51歲的「阿展」無期徒刑假釋期間又因販毒再判刑20年，出監時恐怕已逾90歲了，南監教誨師當初輔導時得知阿展始終悶悶不樂，談及思念與牽掛的11歲女兒，深感愧疚，於是鼓勵他參加「枕邊細語-為孩子說故事」之「畫中有愛，從朗讀開始」活動，當阿展為他女兒朗讀繪本時，不禁潸然淚下。

家屬在台上都給予受刑人深情擁抱，呼應該監活動主題「畫中有愛」的主要意義。