快訊

110年底前健保安全準備金將不足 健保費率勢必將調漲！

獨╱掉漆！金門軍用卡車開進水溝 民眾笑：技術太差

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南監獄受刑人發表繪本創作 家屬到場感受滿滿的愛

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南監獄為受刑人舉辦繪本創作發表會，家屬到場感受滿滿的愛。圖／台南監獄提供
台南監獄為受刑人舉辦繪本創作發表會，家屬到場感受滿滿的愛。圖／台南監獄提供

台南監獄社工人員指導受刑人用色紙、畫筆、報章雜誌、獨特動作自拍照等方法創作「枕邊細語」繪本，道出對家人滿滿的愛及對孩子的疼惜。今天10名受刑人在中秋節前對這家屬發表繪本，獄方邀請家屬到場見證。

受刑人「阿全」牽著4歲兒子上台分享創作「猜猜我有多愛你」，藉此表達對孩子的愛。他說，對孩子而言，成長過程會有某部分的記憶特別深刻，甚至可能成為人生中極具意義的一部分，參與「枕邊細語」這個活動最大的收穫是，「它讓我學會放下身段，創造和孩子共同的記憶」，有人上台讀到一半就淚流滿面。

另一受刑人「阿展」牽著女兒上台，他說，當初想創作「瑪莎想有個家」繪本，是因為覺得自己長期不在兒女身邊陪伴，但孩子寄給自己的畫像都完整收藏著，這次也以從來沒有過的動作及愛心貼圖，把它收錄在繪本裡，就是想讓孩子感覺爸爸我常在身邊，我想告訴她們，「不管我人在哪，我們都是一家人，就像繪本中主角瑪莎一樣」。

51歲的「阿展」無期徒刑假釋期間又因販毒再判刑20年，出監時恐怕已逾90歲了，南監教誨師當初輔導時得知阿展始終悶悶不樂，談及思念與牽掛的11歲女兒，深感愧疚，於是鼓勵他參加「枕邊細語-為孩子說故事」之「畫中有愛，從朗讀開始」活動，當阿展為他女兒朗讀繪本時，不禁潸然淚下。

家屬在台上都給予受刑人深情擁抱，呼應該監活動主題「畫中有愛」的主要意義。

南監社工透過桌遊「諾亞方舟」活動，邀請全場小孩及受刑人共同玩樂，在歡笑及擁抱中畫下句點。活動後，將運用通訊軟體將收容人朗讀及創作的過程影片，傳送至家屬手機，做為永遠珍藏回憶，提升家庭支持的成效。

台南監獄為受刑人舉辦繪本創作發表會，家屬到場感受滿滿的愛。圖／台南監獄提供
台南監獄為受刑人舉辦繪本創作發表會，家屬到場感受滿滿的愛。圖／台南監獄提供
台南監獄為受刑人舉辦繪本創作發表會，家屬到場感受滿滿的愛。圖／台南監獄提供
台南監獄為受刑人舉辦繪本創作發表會，家屬到場感受滿滿的愛。圖／台南監獄提供

受刑人 社工

延伸閱讀

探索世界文化 閱讀世界的節慶「新住民新藝象」聯展

經典繪本《猜猜我有多愛你》作者辭世，它為何26年來不斷再版？

《國王與國王》是不當教材？別讓性平教育變成「國王的新衣」

神岡區圳堵據點與幼兒園合作 老少共好畫繪本

相關新聞

16個社區秋節美食呷免驚！遊雲林別忘東勢有好康

中秋連假何處去？到東勢就對了！雲林縣東勢鄉公所將於中秋節在賜安宮廟埕廣場舉辦「幸福東勢厝-廟埕金夏趴」，將邀請鄉內16個...

台南監獄受刑人發表繪本創作 家屬到場感受滿滿的愛

台南監獄社工人員指導受刑人用色紙、畫筆、報章雜誌、獨特動作自拍照等方法創作「枕邊細語」繪本，道出對家人滿滿的愛及對孩子的...

黃偉哲推中秋烤虱目魚 疑中間商操控價格要消保官調查

台南市長黃偉哲今天前往學甲在地鮮饌國際有限公司訪視，該公司才30名員工，一天可處理8千片的虱目魚肚，中秋節快到了，他表示...

南警高階警官異動聯合交接 黃偉哲：無縫接軌無試用期

台南市警局高階警官異動，台南市長黃偉哲今天下午3點主持聯合交接典禮，期許持續做好打毒、交通、防疫等治安工作，並指示做好交...

台南4工程進度落後逾10％ 綠議員：前瞻預算執行率不佳

台南市前瞻預算一期、二期核定202項工程，目前完工率僅72.81％，進度落後件數有8％，其中包括水利局在永康東橋二街排水...

梅山地震進入警戒期 中正大學擺放監測儀縣府防震演練

中央大學榮譽教授王乾盈投書聯合報民意論壇，指稱嘉義縣梅山地震進入警戒期，引起縣府及中正大學重視，中正大學近期將在梅山斷層...

偏鄉好美力、氣象達人趣 港尾國小藝術vs.自然

台南市麻豆港尾國小「走讀府城」戶外教育，今天來到中西區南美館與氣象局南區氣象中心，進行藝術與自然的跨域學習。學生說，南美...

綠執政縣市兩岸小組 藍酸：改名「兩岸開戰小組」算了

台海緊張局勢升溫，國民黨台南市議員王家貞今天在議會質詢時指出，民進黨執政縣市任務編組兩岸小組，但現在兩岸關係緊張，懷疑兩...

停辦4年今重啟！嘉義市1999專線 24小時全年無休服務

嘉義市1999便民服務專線，今天開始在市府舉辦重新啟用典禮，由市長黃敏惠與中華電信嘉義營運處總經理李嘉興等人，共同揭牌宣...

小學生提問「產地為什麼沒菱角月餅」 熱血校長圓夢

台南市官田國小與台灣首府大學烘焙管理學系大手攜小手，共同協助官田國小孩子圓一個菱角月餅的夢。官田國小校長王全興提到兩年前...

重拾溪口人兒時記憶！紀錄片「神毽飛揚」明天首映會

嘉義縣溪口鄉從66年起推廣民俗體育運動，溪口國小成立毽子隊，由主任蔡伯期、老師黃美智夫婦帶領，培育學子，帶動溪口孩子熱愛...

台南104歲人瑞身體硬朗 育11子女養生祕訣「快樂的心」

台南市長黃偉哲今天前往探訪後壁區嘉苳里104歲人瑞王吳月，為阿嬤慶生，尤其台南市現在可以說是高齡友善的城市，滿100歲的...

熱門新聞

連鎖品牌店插旗 苗縣府商圈咖啡、火鍋店一級戰區

找到了！ 高市乙烯外洩原凶是含氯有機溶劑 不是管線

台中捷運綠線年底通車 員工制服搶先曝光

美爆！台東「無敵海景」消防隊 打火弟兄休息像渡假

自稱小學生怨警察爸排班應酬 新北警局長：沒排這種班

基隆淨因禪寺荒廢數十年 寺內骨灰罈移置成棘手問題

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。