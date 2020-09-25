黃偉哲推中秋烤虱目魚 傳中間商操控價格要消保官調查

台南市長黃偉哲今天前往學甲在地鮮饌國際有限公司訪視，該公司才30名員工，一天可處理8千片的虱目魚肚，中秋節快到了，他表示，虱目魚營養價值高又不會變胖，向民眾推薦今年烤個不一樣的「健康低脂燒烤虱目魚秋鱻菜單」。

對於目前虱目魚產地價價下跌，黃偉哲表示，台南是全台最大產地，養殖面積4500公頃，年產量2萬8千噸，目前虱目魚經過很科技處理，並打開全聯通路比去年產售多6成，但為何產地價路下跌很不合理，原因是否有中間商的操縱，已請消保官調查了解。

黃偉哲說，幫忙漁民促銷責無旁貸，目前產地一斤32元，已跌到成本邊緣，但零售虱目魚肚一片要6、70元，市場較喜歡的是 一條一斤多的虱目魚，光是一片魚肚就賣6、70元，還有魚柳、魚頭、魚皮都到那裡去了？加上處理費也太遺了。

黃偉哲說，今年八月市府與全聯合作辦理台南產地直送虱目魚活動，檔期銷售額度較去年同期成長6成。台南虱目魚已成為全聯通路全國性及全年上架商品，一年銷售額度近億元，為全聯超市主力銷售產品。學甲在地鮮饌國際有限公司即為全聯虱目魚供貨廠商，該公司為提升所銷售的臺南虱目魚產品品質，從養殖、分切、包裝及庫存方式全面嚴格控管，層層把關。

鮮饌與學甲及周邊養殖漁民契作，以生態養殖法營造產地健康環境，加工廠並取得HACCP等多項國際認證，加工全程攝氏15度到18度冷鏈處理，今年度採用貼體包裝方式，改善產品包裝，提升產品質感，增加台南在地生產虱目魚品牌價值，同時加工廠提出檢驗報告或產銷履歷證明，強調食用安全無虞。