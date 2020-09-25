南警高階警官異動聯合交接 黃偉哲：無縫接軌無試用期
台南市警局高階警官異動，台南市長黃偉哲今天下午3點主持聯合交接典禮，期許持續做好打毒、交通、防疫等治安工作，並指示做好交通執行改善，強調無縫接軌，沒有試用期，26日國慶煙火試放，27日將軍火音樂節，及4天連續假期治安交通維護，還有10月10日國慶煙火施放，許多工作都落在警察同仁身上，希望各位同仁不論是新任或調任都要把工作做好。
內政部警政署基於現階段推動治安工作需要，台南市警局副局長李政曉調任內政部保安警察第七總隊總隊長，內政部警政署交通組組長王鳳輝、高雄市政府警察局督察長劉祥浤、內政部警政署保防組組長劉崇智調陞本局副局長，分局長、隊長亦配合本次異動辦理職務調整。
異動人員如下：
1、 本局副局長李政曉，調任內政部警政署保安警察第七總隊總隊長。
2、 內政部警政署交通組組長王鳳輝，調陞本局副局長。
3、 高雄市政府警察局督察長劉祥浤，調陞本局副局長。
4、 內政部警政署保防組組長劉崇智，調陞本局副局長。
5、 本局第二分局分局長王森瑒，調陞內政部警政署保安警察第五總隊主任秘書。
6、 本局保防科科長詹登燦，調任嘉義縣警察局副局長。
7、 本局第三分局分局長許坤田，調任本局第二分局分局長。
8、 本局善化分局分局長方國璽，調任本局第三分局分局長。
9、 本局白河分局分局長朱信憲，調任本局善化分局分局長。
10、 苗栗縣警察局副局長陳明宏，調任本局白河分局分局長。
11、 本局第五分局分局長梁仁輝，調任苗栗縣警察局副局長。
12、 本局新營分局分局長李名昌，調任本局第五分局分局長。
13、 本局佳里分局分局長斯儀仙，調任本局新營分局分局長。
14、 本局學甲分局分局長甘炎民，調任本局佳里分局分局長。
15、 本局交通警察大隊大隊長翁誌宏，調任本局學甲分局分局長。
16、 本局督察室督察蘇政敏，代理本局交通警察大隊大隊長。
17、 本局後勤科科長邱顯良，調任本局玉井分局分局長。
18、 本局玉井分局分局長楊青垂，調任本局後勤科科長。
19、 本局新化分局分局長許芳毅，調任新北市政府警察局三峽分局分局長。
20、 嘉義縣警察局副局長歐祖明，調任本局新化分局分局長。
21、 本局交通警察大隊副大隊長蔡明宗，調任本局婦幼警察隊隊長。
22、 本局婦幼警察隊隊長楊富仁，調任本局新化分局副分局長。
23、 本局新化分局副分局長吳順發，調任本局保安警察大隊副大隊長。
24、 本局保安警察大隊副大隊長林炳男，調任本局交通警察大隊副大隊長。
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