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台南4工程進度落後逾10％ 綠議員：前瞻預算執行率不佳

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市前瞻預算一期、二期核定202項工程，右4件落後原定進度10％以上，民進黨議員呂維胤（右）認為前瞻預算執行率不佳，要求市府加速推動地方基礎建設。記者鄭維真／翻攝
台南市前瞻預算一期、二期核定202項工程，右4件落後原定進度10％以上，民進黨議員呂維胤（右）認為前瞻預算執行率不佳，要求市府加速推動地方基礎建設。記者鄭維真／翻攝

台南市前瞻預算一期、二期核定202項工程，目前完工率僅72.81％，進度落後件數有8％，其中包括水利局在永康東橋二街排水改善工程、社會局七股托育資源中心工程等4件落後原定進度10％以上，民進黨議員呂維胤認為前瞻預算執行率不佳，要求市府加速推動地方基礎建設，否則恐影響未來各局處爭取中央經費機會。研考會表示，會加強督促工程進度。

呂維胤今在議會質詢時指出，前瞻預算包含軌道、水環境、托育、數位、城鄉等多項基礎建設，原訂207項計畫，總經費1993.23億元，目前已核定202項計畫，但已完工率僅達72.81%，進度落後件數8%，其中進度落後10%以上的案件有4件，分別為水利局台南永康區東橋二街排水改善工程、工務局善化區南科工業區L及M區道路人行道改善工程、文化局烏山頭水庫文資教育推廣基地工程、社會局七股托育資源中心工程等。

呂維胤說，前瞻預算採滾動式檢討，工程多與民眾息息相關的基礎建設，若執行率不佳恐影響到未來各局處爭取中央經費的機會，延宕市府各項基礎建設工程規畫，遲滯台南市整體發展。

水利局回應，永康區東橋二街排水改善工程由永康區公所發包施工，進度落後原因主要為自來水管線未按時程遷移及廠商因素，自來水公司已於9月7日完成管遷，後續公所會加強督導，預計11月底完成。

文化局表示，該案由文化部補助和市府配合款在隆田建造園區，未來將提供文資推廣、文物典藏及專業考古多元功能，作為台南市文資教育推廣基地。修復過程中因歷史建築隱蔽處新發現損壞情形、新增全區用電需求變更、排水系統檢討、整體景觀縫合等新增需求項目，影響原預定工作及施工進度，現進行變更設計程序，會加速工程推進。

社會局表示，七股托育資源中心希望提供給七股地區民眾平價良好的友善托育服務，日前受天候因素影響導致工程進度落後，建築裝修工程預計在11月底完工。

工務局表示，「善化區南科工業區L及M區道路人行道改善工程」是人行道周遭民眾對於施工界面有疑慮，導致工程停工，經善化區公所與民眾協調完成，預計9月28日復工，會盡量趕在年底前完工。

人行道 托育 歷史建築 前瞻基礎建設

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