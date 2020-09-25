梅山地震進入警戒期 中正大學擺放監測儀縣府防震演練

中央大學榮譽教授王乾盈投書聯合報民意論壇，指稱嘉義縣梅山地震進入警戒期，引起縣府及中正大學重視，中正大學近期將在梅山斷層與九芎坑斷層一帶，擺放密集地震監測儀器；縣府加強防震演練，18日在中埔國中演練。

王乾盈說，921地震21周年剛過，台灣西部麓山帶逐漸進入下一波地震危險期，尤其是梅山地震。梅山地震曾在1792年及1906年發生，規模皆達七點一，災情均極慘重。西部麓山帶約隔30年，就會發生災害性大地震，如1906梅山地震，1935新竹台中地震，1964年白河地震，1999集集地震。雖然沒有嚴格的理論證明大地震會規則性發生，但對梅山地震提高警戒，是有必要。

經過中正大學及南華大學的梅山斷層，為東西走向的平移斷層，因壓縮性剪切，造成花狀抬升構造，在南二高282Ｋ的明隧道開挖面，展現得相當清楚。因為梅山斷層經過中正大學，該校創校時即設有全國唯一的地震研究，持續監測梅山地震。

對此，中正大學地震所副教授石瑞銓表示，梅山斷層與九芎坑斷層再次活動，對於台灣西南部的威脅一直存在，但目前地震是無法預測，提升地震災害防護的觀念與持續的防災演練對於民眾反而更為重要，近期將在梅山斷層與九芎坑斷層一帶，擺放密集的地震監測儀器，希望未來能進一步提供地震監測及地下構造資料。