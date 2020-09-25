台南勞工局送新南向學生月餅 外籍生難得吃月餅很感動

台南市政府推動「希望家園」、期待每個人都可以在台南安心求學、工作；中秋節前，黃偉哲關心新南向政策來府城學習的外籍生，今天勞工局代表贈送展翼烘培庇護工場生產的月餅給遠東科大外籍生，宣導求職防騙概念，讓外籍生課餘工讀時，也注意到相關的法令與權益。

外籍生拿到月餅相當開心，許多人就地享用，勞工局趁機宣導就業服務法及求職防騙，模擬情節培養外籍學生守法精神及正確求職觀念。勞工局表示，將持續推動「新南向訪視關懷服務」，服務更多外籍生、學校、企業，讓外籍生能在府城安心求學與工作，落實「希望家園」理念。

勞工局長王鑫基表示，市長黃偉哲要求主動走入外籍生就讀學校及實習企業，了解狀況與需求，台南市「希望家園」的理念不止市民受惠，在台南市求學或工作的外國人亦可共同感受到溫暖，勞工局因而啟動「新南向訪視關懷服務」，走訪轄內有新南向專班的大專院校、前往外籍學生實習企業，已服務超過千名外籍學生。