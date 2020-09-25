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偏鄉好美力、氣象達人趣 港尾國小藝術vs.自然
台南市麻豆港尾國小「走讀府城」戶外教育，今天來到中西區南美館與氣象局南區氣象中心，進行藝術與自然的跨域學習。學生說，南美館太美了，下次要和爸媽再來玩一次。
首站來到標榜「21世紀全民美術館」的臺南市美術館，南美館2館雄偉流線的建築體，深深吸引師生的目光。館方特地安排導覽，讓第一次來到南美館的孩子，認識這座得來不易的藝術殿堂。
南美觀也特別安排「向眾神致敬-宮廟藝術展」參觀及「色彩創作體驗」DIY學習活動。在美術館館員與志工的引導下，港尾孩子上課的地點從學校教室來到美術館內，在優美典雅的環境下學習，學生心情不一樣，也有助學生美感素養的培育。
下午則步行至中央氣象局台灣南區氣象中心，中心前的老建築為古蹟，是被許多老台南人戲稱為「胡椒罐」的「原臺南測候所」，因建築為特殊的18等分放射狀屋頂，也被稱為18角樓。
氣象中心的志工除進行測候所與展示館的參觀導覽外，也讓學生體驗各項學習課程。從1樓的氣象展示區、3樓的地震展示區到5樓的天文與海象展示區，學生學習興致盎然。
六年級學生陳翊恩說，第一次到南美館，沒想到建築物這麼美，有空還要再請爸媽一起造訪。五年級的許識芳很喜歡氣象中心裡面的學習區，她說，可以和課本上的知識相互印證。老師陳怡文說，本來很不放心帶低年級的孩子出來，但經過幾次的經驗之後，孩子們的表現愈來愈好了。
校長李啟榮表示，這次學校申請「偏鄉好美力-藝遊南美館」美感體驗參訪活動，雀屏中選，讓港尾的孩子多了一次戶外教育，且有跨領域學習的機會。
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