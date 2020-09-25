曾文水庫蓄水率跌破4成 南市府估110年水情嚴峻

台灣進入豐水期末，台南市6月迄今雨量明顯偏低，曾文水庫蓄水率跌破4成，台南市政府水利局預估，若再無充足降雨挹注，明年水情嚴峻。

市府水利局人員今天指出，台南市今年6月迄今雨量明顯偏低，山區降雨偏少尤其顯著，夏季更罕見出現颱風過門不入，即使有鋒面及午後陣雨，但多在沿海平地，山區集水區降雨有限。

水利局統計，台南今年降雨量約是歷年同期4成，展望未來3個月，台灣進入秋冬，降雨機會更減少，9月至11月全台降雨機率不會超過50%。

經濟部水利署資料顯示，9月下旬曾文水庫蓄水量，較去年同期蓄水量少了3億公噸，未來若再無充足降雨，幾可預期明年水情嚴峻。

水利局人員說，水利署和南區水資源局7月13日起持續召開供水情勢會議，檢討管控全台各區水情，包括水庫蓄水量、區域調度、灌溉管理等，謹慎管控各標的用水，減少工業區非生產必要用水，提升北中南用水大戶的用水效率。

另外，政府機關及國營事業也要帶頭節水，減少使用自來水供應噴水池、澆灌、沖洗外牆及水溝等非急需或非必要用水，確保枯水期供水穩定無虞。

南水局今天下午最新水情資料顯示，以農業灌溉為主的全台最大水庫曾文水庫，蓄水率37.84%，有效蓄水量1億9239萬公噸；和曾文水庫相連通的烏山頭水庫，蓄水率71.65%，有效蓄水量5643萬公噸；供應台南民生及工業用水的南化水庫，蓄水率99.68%，有效蓄水量9051萬公噸。