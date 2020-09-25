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綠執政縣市兩岸小組 藍酸：改名「兩岸開戰小組」算了

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
圖為空軍F-16戰機發射麻雀飛彈瞬間。 圖／軍聞社提供
圖為空軍F-16戰機發射麻雀飛彈瞬間。 圖／軍聞社提供

台海緊張局勢升溫，國民黨台南市議員王家貞今天在議會質詢時指出，民進黨執政縣市任務編組兩岸小組，但現在兩岸關係緊張，懷疑兩岸小組不是為了讓兩岸更和諧，而是為了讓兩岸開戰，乾脆改名「兩岸開戰小組」，要求台南市政府廢除該組。民進黨台南市議員呂維胤則隔空砲轟他也支持廢除兩岸小組，但大家應強力譴責中國大陸，而非怪中華民國政府，建議改組東亞事務委員會。

「兩岸小組有存在的必要嗎？」王家貞今天下午表示，民進黨執政縣市組兩岸小組，結果卻是沒有任何意義和價值，現在並沒有經濟、文化交流，甚至去開會都恐以國安母法伺候，高度懷疑小組目的是要讓兩岸開戰，乾脆改名「兩岸開戰小組」算了，設法在開戰之際將台商的家人平安接回來。

不過，呂維胤則認為，南向事務委員會或是兩岸小組目的都在處理中華民國之外的城市或國家文化交流，因此他支持廢除兩岸小組，建議將南向事務委員會以及兩岸小組合併組成「東亞事務委員會」，處理亞洲城市交流。

呂指，台灣遇到戰爭的風險絕對不是因為我們去挑釁，也不是因為我們想去維護中華民國的尊嚴而變成挑釁，都是因中國大陸窮兵黷武，應該強力譴責中國大陸；大陸和日本處不好，也在印度邊境發生衝突，還派戰鬥機在台灣四周繞行，這不該是譴責中華民國政府。

台南市研考會主委戴偉峻表示，兩岸小組目的為兩岸經濟交流，今年小組重點放在台商回流部分，是否廢除會再檢討。

中華民國 民進黨

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