停辦4年今重啟！嘉義市1999專線 24小時全年無休服務

嘉義市1999便民服務專線，今天開始在市府舉辦重新啟用典禮，由市長黃敏惠與中華電信嘉義營運處總經理李嘉興等人，共同揭牌宣告1999重新恢復啟用，強調24小時不中斷全方位的服務、專人回復，一通電話整合市政、緊急案件服務，還可網路電話免費打，歡迎市民多加利用！

嘉義市1999專線為黃敏惠首任市長時創設，無論里長接到請託，或民眾發現市政疑慮，無論日夜、假期，一通1999後，即有人員將案件登錄下來，立即交給相關單位處理，但前任市長涂醒哲任內，被議員提案刪除1999預算，使嘉義市成為全國少數沒有1999專線城市。

黃敏惠表示，自1999停止營運後，市民、里長各界都建議恢復，並反映假日、下班後突發、緊急事件，市府無人接聽電話，夜間也只有語音留言，問題無法立即解決、回復，感謝市議會支持1999專線重啟，也感謝中華電信協助完成重啟任務。

市府智慧科技處長郭軒志指出，1999便民服務專線今天重啟服務， 24小時全年無休單一窗口諮詢服務不中斷；便民服務中心有5名服務員，國、台語都ㄟ通，民眾經由1999這個單一服務窗口反映的大小事，全都會有專人處理並列管服務，緊急派工案件辦理處理期限，最快20分鐘，最慢2天內會派員勘查處理。