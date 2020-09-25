小學生提問「產地為什麼沒菱角月餅」 熱血校長圓夢

台南市官田國小與台灣首府大學烘焙管理學系大手攜小手，共同協助官田國小孩子圓一個菱角月餅的夢。官田國小校長王全興提到兩年前遇到校內學生的提問，為何從小到大吃過的中秋月餅都沒有菱角口味的？他念茲在茲，為圓孩子一個夢，想方設法突破與創新。

官田是全國菱角產量最多的區域，但官田國小的小朋友卻疑問，為何從小到大吃過的中秋月餅都沒有菱角口味的？官田國小校長王全興表示，兩年前為圓小朋友想吃菱角月餅的夢想，曾嚐試開發過，但卻沒有成功，第一年因為成果醜醜且菱角味道出不來；第二年因為整顆菱角仁導致爆漿，餡料和麵粉糊在一起。

今年在台首大戴文雄校長的支持下，及觀光系廖玩如與烘焙系龔靜宜老師的協助下，完成兩種不同口味的菱角月餅，分別是以南化薑黃搭配官田菱角的薑黃螺旋酥及芋頭、香菇、肉鬆搭配官田菱角的港式月餅，今天成果發表會時也會安排小朋友動手自己做這兩款菱角月餅。

菱角月餅有兩個款式，分別是素食「薑黃菱角月餅」以及葷食「肉鬆菱角月餅」，食材皆取自在地特產，為了凸顯菱角特殊的口感與美味，菱角餡料部分幾乎佔了所有食材的一半；「薑黃菱角月餅」造型為圓形，外觀類似中秋佳節的月亮，「肉鬆菱角月餅」採取廣式方形的造型，咬下去鹹鹹甜甜的菱角味，色香味俱全。

王全興說，一開始很多人告訴他「菱角月餅不可能成功的」，但兩年來師生不放棄一起合作，過程也遭遇到多次的失敗，這次透過專題探究方式，在台首大專業人員的協助，今年終於如願以償，讓菱角月餅在中秋佳節前夕順利推出。