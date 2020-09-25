重拾溪口人兒時記憶！紀錄片「神毽飛揚」明天首映會

嘉義縣溪口鄉從66年起推廣民俗體育運動，溪口國小成立毽子隊，由主任蔡伯期、老師黃美智夫婦帶領，培育學子，帶動溪口孩子熱愛「踢毽子」風氣，但毽子隊卻隨教師退休及教育政策改變逐漸被遺忘。

為尋回屬於溪口人共同記憶，溪口毽子隊特別選在教師節前，獻上大禮，邀請鄉親明晚7點齊聚溪口舊公所（溪口派出所對面）舉行電影紀錄片「神毽飛揚」首映會，見證屬於毽子隊的榮耀時刻。

溪口國中教師黃孝文，兒時也是毽子隊出身，有感於踢毽運動式微，2018年發起募資、籌湊經費拍攝紀錄片「神毽飛揚」，號召毽子隊學長姐重新恢復這項運動，歷經2年完成拍攝紀錄片。

主辦單位溪口國中教育基金會董事長陳厚仁表示，自己也是溪口國中校友，得知學校老師願意將過去溪口人榮耀事蹟重新找回來後，便全力支持，還找來同是溪口人的輝祐實業公司贊助神毽特展。