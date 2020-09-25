台南104歲人瑞身體硬朗 育11子女養生祕訣「快樂的心」

台南市長黃偉哲今天前往探訪後壁區嘉苳里104歲人瑞王吳月，為阿嬤慶生，尤其台南市現在可以說是高齡友善的城市，滿100歲的市民有114位，可以說是非常不容易的，目前為止，65歲以上的市民總共有30萬，佔人口比例16.15%，已經進入超高齡，針對長者市府會籌措更多資源，更努力來幫忙長者快樂度過老年生涯，包括青銀共居、共餐，及老人會、長壽會的活動，也要努力。

王吳月是後壁區最長壽的人瑞，出生民國6年，高壽104歲，育有8子3女，過去務農含辛茹苦養育11名子女，如今已是五代同堂的太阿祖，目前與長子、長媳同住，另有2名兒子住在附近，相互照應阿嬤的生活起居。阿嬤身體健康硬朗思緒清晰，除了聽力減退外，還能自行走路，市長問她的養生之道，阿嬤只笑說「保持快樂的心」。

社會局指出，目前台南市65歲以上老年人口數計有30萬3千多人，占全市人口逾16.15%。其中，百歲以上的人瑞共計有261位，今年屆齡滿100歲者有114位，女性73位及男性41位；超過1百歲有147位，女性99位、男性48位，人瑞人數呈現逐年增加的趨勢。