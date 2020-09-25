嘉邑行善團基金會董事長被質疑假辭 他：有心人別猴急

嘉義市嘉邑行善團社福慈善基金會董事長蔡萬華、執行長邱楹棟，今年5月宣布辭去行善團基金會職務，但日前發文通知開會仍署名董事長蔡萬華，被人質疑辭職後失信，在地方社群發文表達不滿，蔡萬華說明，因市政府來函辭職案須經董事會決議通過，他才發文開會，今天下午會處理相關議案，「有心人不必猴急 !」

蔡萬華表示，因為已提出辭職，今天下午開會，將請與會董監事另行推派主席，並討論基金會董事長、執行長人選，新董事長、執行長人選不是他能決定的；但對於董事會是否會再推派他？蔡萬華沒有正面回應。

他說，嘉義市政府8月中來函，表示該案需經董事會決議，未經董事會決議前無效，因此在未完成法定程序前，對外行文及召集會議應以署名蔡萬華董事長行使之，而且盲促基金會應該立即召開會議，完成明年度工作計畫及預算，但他也憂心會議被杯葛、開不成。

他說，本會依法訂於今天下午召開第一屆第三次董事會，將會討論該議案及其他議案，該有心人士曾參與人民團體組織理監事運作，應該具備及了解基本議事規則的概念，不須猴急。